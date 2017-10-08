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Yeni bir Kobani yaşamak istemiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yeni bir Kobani yaşamak istemiyoruz ve bunu yaşatmayacağız

Yeni bir Kobani yaşamak istemiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yeni bir Kobani yaşamak istemiyoruz ve bunu yaşatmayacağız

08 Ekim 2017 Pazar 17:42
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Yeni bir Kobani yaşamak istemiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan "En doğudan Akdeniz'e oluşturulmak istenen bir terör koridorunu biz bozmak mecburiyetindeyiz. Eğer biz buna müsaade edersek yeni bir Kobani yaşarız. Biz yeni bir Kobani yaşamak istemiyoruz ve bunu yaşatmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış töreninde yaptığı konuşmada,"Türkiye'nin FETÖ ile ilgili girişimleri yavaş yavaş da olsa netice vermeye başlamıştır. Şu anda mahkumiyet kararları da onlara ulaştırılıyor, ulaştırılacak. Yurt dışındakilerin de tavrını çok daha iyi göreceğiz. Biliyoruz da şimdi uluslararası hukuk açısından da göreceğiz. Ne doğuda ne batıda artık bu örgütün hiçbir mensubu eskisi kadar rahat değildir, olamayacaktır."  dedi.

"Bizden istediklerinizi alabilmeniz için önce istediklerimizi de bize verin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "FETÖ'nün Avrupa'nın değişik ülkelerinde çok ciddi destekler almak suretiyle orada yapılandıklarını görüyoruz. Kendilerine sorduğumuzda aldığımız cevap şu 'İltica ettiler'. Ne demek iltica ettiler, bunlar hain, bunlar katil, bunlar kesinlikle şu anda terörist. Bizim mahkemelerimizin bunlar hakkında verdiği kararlar var. Bizden birilerini istemeye kalkıyorlar. Kusura bakmayın. Bizden istediklerinizi alabilmeniz için önce istediklerimizi de bize verin." diye konuştu.

"Bugün biz sessiz kalırsak bu yapılanma orada tahakkuk edecektir" 

Erdoğan "Bir gerçeği çok iyi yakalamamız lazım ve bilmemiz lazım. 911 kilometre bir Suriye sınırı ve burada çok ciddi bir devlet yapılanması ön çalışmaları var, en batısından en doğusuna. Bugün biz buna sessiz kalırsak, ki geciktik, o zaman bu yapılanma orada ne yapacaktır, tahakkuk edecektir." dedi.

"FETÖ, sapkın, ehli sünnet akaidine mugayir bir harekete dönüştü"

Recep Tayyip Erdoğan, "Muteber alimlerimizin yaptıkları çalışmalar, ortaya koydukları görüşler FETÖ örgütünün sadece devletimiz için değil aynı zamanda dinimiz içinde de paralel yapı kurduğunu gösteriyor. FETÖ, başladığı yer neresi olursa olsun, geldiği nokta itibariyle fasık, sapkın, ehli sünnet akaidine mugayir bir harekete dönüşmüştür." diye konuştu.

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikal

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikale ilişkin, "Dün itibariyle adımı atılan, bu sabah ise uygulamaya başlayan süreç şu anda devam ediyor ve herhangi bir sıkıntı olmadan Özgür Suriye Ordusu ile beraber bizimle desteğimizle oradaki gayret, sakin bir şekilde devam ediyor" dedi.

"Biz yeni bir Kobani yaşamak istemiyoruz ve bunu yaşatmayacağız"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "En doğudan Akdeniz'e oluşturulmak istenen bir terör koridorunu biz bozmak mecburiyetindeyiz, buna müsaade edemeyiz. Eğer biz buna müsaade edersek yeni bir Kobani yaşarız, kusura bakmasınlar. Biz yeni bir Kobani yaşamak istemiyoruz ve bunu yaşatmayacağız." diye konuştu.

"Bir gece ansızın gelebiliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kim ne derse desin, ne düşünürse düşünsün. Biz, Türkiye'nin, Suriye ve Irak kaynaklı tehditlerle köşeye sıkıştırılmasına izin vermeyeceğiz.

Bize dostluk gösterene yüreğimiz de kollarımız da sonuna kadar açıktır. Bize husumet besleyenlere sözümüzü ise burada bir kez daha tekrarlayayım, bir gece ansızın gelebiliriz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip Erdoğan
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