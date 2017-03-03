Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89729
ALTIN
147.140
DOLAR
3.7227
STERLIN
4.5567
EURO
3.9226
Şehirli çoban
Şehirli çoban
'Çiçek Bahçesi' rekor fiyata satıldı
'Çiçek Bahçesi' rekor fiyata satıldı
Ölümden döndü, formasını istiyor
Ölümden döndü, formasını istiyor
Dolar/TL 3,73'ün üzerinde
Dolar/TL 3,73'ün üzerinde
"Tahribad-ı İsyan" çıktı
"Tahribad-ı İsyan" çıktı

"Yeni bir anayasa yazabiliriz"

CHP Kadın Kolları Başkanı Köse, "Herkesin huzur içinde yaşayacağı, kimsenin kimseye üstünlük taslamayacağı yeni bir anayasa yazabiliriz." dedi.

"Yeni bir anayasa yazabiliriz"

CHP Kadın Kolları Başkanı Köse, "Herkesin huzur içinde yaşayacağı, kimsenin kimseye üstünlük taslamayacağı yeni bir anayasa yazabiliriz." dedi.

03 Mart 2017 Cuma 14:18
4 Okunma
"Yeni bir anayasa yazabiliriz"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Herkesin huzur içinde yaşayacağı, kimsenin kimseye üstünlük taslamayacağı yeni bir anayasa yazabiliriz." dedi.

Köse, CHP Karabük İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 16 Nisan'daki halk oylamasının "hiçbir anayasal kurumun, halkın görüşünün alınmaksızın yapılmak istenen anayasa değişikliğinin uzlaşmayla ortaya çıkmadığını" söyledi.

Bu tartışmayı mevcut cumhurbaşkanına bağlamanın yanlış olacağını belirten Köse, "Bu süreç, bundan sonraki yıllarda da devam edecek olan bir süreçtir. İleride başa basiretsiz bir kişi geldi, ne olacak? Başkan yardımcısını atayacak. Seçimle gelmeyen, atanan bu kişi Türkiye'yi yönetecek. Bu demokrasiden tamamen uzaklaşmak değil midir? Bunlar tartışıldı mı? Hayır. Mesele parti meselesi değildir. Bu ne bir kişinin ne de bir partinin meselesidir. Bu ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği meselesidir. Mesele memleket meselesidir ve bu memleket hepimizin." diye konuştu. 

"Zalimleri var eden mazlumların rızasıdır"

Köse, "Hataların, eksikliklerin, yanlışların sadece demokrasi rejiminde ve özgür bir meclisin varlığında düzeltileceğini bildiğimiz için 'Hayır'ı tercih etmemiz gerekiyor." dedi.

Kırmadan, dökmeden, ideolojik tartışmalara girmeden, meseleyi "sen, ben" kavgasına çekmeden yürütecekleri bir "Hayır" kampanyasıyla başarıya ulaşabileceklerini kaydeden Köse, sözlerini şöyle tamamladı:

"Herkesin huzur içinde yaşayacağı, kimsenin kimseye üstünlük taslamayacağı yeni bir anayasa yazabiliriz. Bu mümkün, hem de fazlasıyla mümkün. Şunu unutmayın; Zalimleri var eden mazlumların rızasıdır. Gün bugün, an bu andır. Güneşin doğduğu her ufukta, umuda giden bir yol mutlaka vardır. Bizler umuda giden bu yolda, ülkesini seven, bayrağını seven, adını ve kimliğini nasıl tanımlarsa tanımlasın, hangi partiyi tutarsa tutsun, hiç ayrım yapmadan, hep birlikte 'bir yürek' olarak mücadele edeceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPFatma KöseAnayasaCHP Karabük İl BaşkanlığıMesele Parti Meselesi Değildir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Almanya'da siyasete yasak ama teröre hürriyet var"
"Almanya'da siyasete yasak ama teröre hürriyet var"
Bozdağ, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüşecek
Bozdağ, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüşecek
MHP ilk mitingini Elazığ'da yapacak
MHP ilk mitingini Elazığ'da yapacak
"KOBİ'lere yönelik destek ve kredileri esnaf alamıyor"
"KOBİ'lere yönelik destek ve kredileri esnaf alamıyor"
CHP TBMM Grubu basına kapalı toplandı
CHP TBMM Grubu basına kapalı toplandı
MHP 9 ilde miting yapacak
MHP 9 ilde miting yapacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ