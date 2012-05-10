Yeni anayasada yazım zamanı

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun toplantıyla ilgili olarak gazetecilere açıklama yapan Cemil Çiçek, anayasa yazım süreciyle ilgili sabah başlayan toplantının son derece olumlu ve verimli olduğunu belirterek, temel hak ve özgürlükler bölümünü konuştuklarını anlattı.



4 siyasi partinin çok ciddi hazırlık yaptığını gördüklerini belirten Çiçek, her partinin kendi çalışmalarını getirdiğini ifade etti.

Çiçek, çalışmaların birinci basamağının temel hak ve özgürlükler bölümünden başlayacağını dile getirerek, yapılan çalışmayla ilgili şunları kaydetti:

''Önümüzdeki Çarşamba gününe kadar önemli bir aşamayı, sistematiğini yapmak ve genel ilkeleri belirlemekle ilgili raporlama kısmını tamamlamış olacaklar. Çarşamba günü tekrar toplanacağız.''

Liderleri ziyaret edeceğiz

Olumlu ve verimli bir çalışmanın başlamış olduğunu, bundan memnuniyet duyduğunu belirten Çiçek, liderleri ne zaman ziyaret edecekleri sorusuna, ''Ziyaret edeceğiz, tabiatıyla özel kalemlerle görüşülecektir ki uygun zamanı birlikte bulalım. O ziyareti de yapacağız'' dedi.