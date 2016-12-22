Başbakan Binali Yıldırım

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AK Parti

Genel Merkezi'nde, bakanlar ve AK Parti'li milletvekilleri ile bir araya geleceği kahvaltılı toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifi ne zaman TBMM'ye sunulacak?" sorusuna Yıldırım, "Bugün AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekillerimizle, AK Parti grubuyla bir kahvaltı yapacağız ve istişare edeceğiz. Ne konuşacağız? Biliyorsunuz, uzun bir süreden beri Bütçe Kanunu komisyonlarda görüşüldü ve nihayet bugün Genel Kurula geliyor ve Genel Kurulda bütçeyi görüşmeye başlayacağız. Arkadaşlarımız bu komisyon aşamasında çok büyük çalışmalar yaptılar, gayretler gösterdiler, kendilerine toplu olarak teşekkür etme fırsatı bulacağım." yanıtını verdi.

Aynı zamanda gelecek yıl yapacakları faaliyetleri tekrar gözden geçireceklerini belirten Yıldırım, "Bir süreden beri çalışmalarını yürüttüğümüz kısıtlı, sınırlı anayasa değişikliğinde de belirli bir noktaya geldik. Onunla ilgili istişaremizi sürdüreceğiz. Gözden geçirmeler devam ediyor. Karşılıklı arkadaşlarımız görüşüyorlar. Gerek Sayın Bahçeli'ye gerek bize bu görüşmelerin sonucunu rapor ediyorlar. Bizden aldıkları yeni bilgilerle tekrar görüşüyorlar. Bu teklifi AK Parti Grubu olarak verinceye kadar da bu görüşmeler devam edecek. Ayrıca Anayasa Komisyonunda da etraflıca verdiğimiz teklif görüşülmüş olacak." diye konuştu.

"Pürüz olur, giderilir"

"Anayasa değişikliğinde hangi konularda pürüz yaşandığının" sorulduğu Yıldırım, "Pürüz olur, giderilir. Konuşa konuşa insanlar anlaşır, her şeyin bir çözümü var. Gayet iyi gidiyor." karşılığını verdi.

Yıldırım, "Yapılan çalışmalar teknik düzenleme mi? İçeriğe ilişkin olarak da çalışma var mı?" sorusu üzerine, "İkisi de var, teknik düzenlemeler de var ama esas itibarıyla tabii burada sınırlı bir değişiklik söz konusu. Değişikliğin yürütme ile yasama ilişkilerinin düzenlenmesi ağırlıklı olarak." ifadesini kullandı.

"Ne zaman yürürlüğe girecek?" sorusuna Yıldırım, "Hiç şüphe edecek bir şey yok, her şey belli. Neyin, hangi maddenin, uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceğini teklif verildiğinde göreceksiniz." yanıtını verdi.

"Tedbirler Perşembe günü açıklanacak"

"Anayasa değişikliği kapsamında yeni sistem 2019'da mı 2017'de mi yürürlüğe girer?" sorusu üzerine Yıldırım, "Tarih veremem de tabii az kaldı, göreceksiniz." karşılığını verdi.

"Bu hafta Meclis'e gelecek mi?" sorusunu Yıldırım, "İnşallah, onun için gayret ediyoruz." diye yanıtladı.

Yıldırım, bir başka soru üzerine ekonomiyle ilgili tedbirleri perşembe günü açıklayacaklarını söyledi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısını yaptıklarını anımsatan Yıldırım, teknik çalışmaların yürütüldüğünü, kapsamlı açıklamayı perşembe günü Rusya seyahati dönüşü yapacaklarını kaydetti.

Açıklamasının ardından Başbakan Yıldırım, basın mensuplarının bulunduğu kapıdan AK Parti Genel Merkezi'ne girdi.

"Fire beklemiyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da toplantıya gelişinde "Anayasa değişikliğine" ilişkin soruya, "Problem yok, imzalar tamamlanıyor." yanıtını verdi. "Fire bekliyor musunuz?" sorusu üzerine Bostancı, "Hayır" karşılığını verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de "Anayasa değişikliğiyle ilgili imzanızı attınız mı?" sorusunu, "Şimdi atacağım, yurt dışındaydım." şeklinde yanıtladı.

AA