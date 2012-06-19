Yeni anayasa yazımını sürdüren TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Meclis'in tatilde olduğu sürede de çalışmaya hazırlanıyor.



Komisyon, Meclis'in tatilde olduğu sürede çalışmak için henüz karar almadı. Yarın yapılacak toplantıda konunun netleşmesi beklenirken, Komisyon'un nerede çalışmalarını sürdüreceğine de karar verilecek. Üyelerin, konuyla ilgili görüşlerini ifade etmesinin ardından bir karar alınması bekleniyor.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun Meclis tatile girdiğinde de çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.