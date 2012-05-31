Yeni açılımları kabul etmeyiz

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MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Başbakan'ın ''yine ucube bir benzetme yaptığını'' savunan Vural, ''Eğer Uludere'yi cinayet, katliam olarak değerlendiriyorsa, kalleş BDP'lilerle aynı safa düşmüş olmuyor mu?'' sorusunu yöneltti.

Vural, konuşmasına şöyle devam etti:

''Kürtajda, nüfus planlaması için değil, tıbbi zorunluluklar çerçevesinde meseleye bakılması gerektiğini düşünüyoruz.

Çocuk doğurmak için her yol mubah olur mu? Aile içinde çocukların büyümesi makbulken, tecavüzü bile çocuk doğurmanın bir aracı olarak görebilen bir yaklaşım tarzı, insanın tüylerini diken diken ediyor.''

CHP'nin ''Kürt sorunun çözümü'' için Meclis'te Toplumsal Mutabakat Komisyonu ve Meclis dışında Akil İnsanlar Grubu oluşturulması önerisiyle ilgili de Vural, ''Yeni bir açılım sevdası oluşturma noktasındaki yaklaşımı, yeni açılımların önünü açabilecek yaklaşımları kabul etmemiz mümkün değil'' diye konuştu.