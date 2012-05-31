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Yeni açılımları kabul etmeyiz

MHP Grup Başkanvekili Vural, CHP'nin ''Kürt sorununun çözümü'' ile ilgili girişimlerini, ''kabul etmemiz mümkün değil'' diye değerlendirdi.

Yeni açılımları kabul etmeyiz

MHP Grup Başkanvekili Vural, CHP'nin ''Kürt sorununun çözümü'' ile ilgili girişimlerini, ''kabul etmemiz mümkün değil'' diye değerlendirdi.

31 Mayıs 2012 Perşembe 16:20
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Yeni açılımları kabul etmeyiz

TBMM 

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Başbakan'ın ''yine ucube bir benzetme yaptığını'' savunan Vural, ''Eğer Uludere'yi cinayet, katliam olarak değerlendiriyorsa, kalleş BDP'lilerle aynı safa düşmüş olmuyor mu?'' sorusunu yöneltti.
Vural, konuşmasına şöyle devam etti:
''Kürtajda, nüfus planlaması için değil, tıbbi zorunluluklar çerçevesinde meseleye bakılması gerektiğini düşünüyoruz.
Çocuk doğurmak için her yol mubah olur mu? Aile içinde çocukların büyümesi makbulken, tecavüzü bile çocuk doğurmanın bir aracı olarak görebilen bir yaklaşım tarzı, insanın tüylerini diken diken ediyor.''
 CHP'nin ''Kürt sorunun çözümü'' için Meclis'te Toplumsal Mutabakat Komisyonu ve Meclis dışında Akil İnsanlar Grubu oluşturulması önerisiyle ilgili de Vural, ''Yeni bir açılım sevdası oluşturma noktasındaki yaklaşımı, yeni açılımların önünü açabilecek yaklaşımları kabul etmemiz mümkün değil'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 31.05.2012 08:21
Anahtar Kelimeler:
MHPOktay VuralAçılımYeni Tbmm
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