Yeneroğlu: Önlenen darbe girişimi Batıda ter syüz ediliyor

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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, "Önlenen darbe girişiminin batı ülkelerindeki birçok siyasetçi, gazeteci ve akademisyen tarafından ters yüz ediliyor ve haksız suçlamalarla bezenerek ele alınması tasvip edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Yeneroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, millet olarak tarihin en acı günlerinden birini yaşadıklarını ve hain darbe girişiminde, halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canına kast edildiğini belirtti.

Yeneroğlu, Cumhurbaşkanlığı, demokrasinin kalesi Meclis ve güvenliğin teminatı emniyet müdürlüklerinin bombalandığını anımsatarak, "Bazı karargahlarda komutanlar rehin alındı. Milletimize ait olan tank, helikopter ve silahlarla milletimize ateş açıldı. Tüm bu terörist saldırılar neticesinde, maalesef 209 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu alçakça girişimin başarılı olması durumunda daha ilk günlerde binlerce kişi idam edilecekti." ifadesini kullandı.

Bu kanlı darbe girişiminin batı ülkelerindeki birçok siyasetçi, gazeteci ve akademisyen tarafından nasıl ele alındığını büyük bir hayret ve üzüntü ile takip ettiklerini vurgulayan Mustafa Yeneroğlu açıklamasına şöyle devam etti:

"Önlenen darbe girişiminin batı ülkelerindeki birçok siyasetçi, gazeteci ve akademisyen tarafından çarptırılarak ve haksız suçlamalarla bezenerek ele alınması tasvip edilemez. Olaylara gözlerini kapatan bu kişilerin, yaşanan darbe girişimini hafife alması, hatta bazılarının 'tiyatro' olarak değerlendirmesi insafsızlık ve vicdansızlıktır. Ayrıca yaşanan vahşetten çok darbecilere karşı yapılan münferit saldırıların ele alınması, milletimizin gösterdiği direnişi çarpıtmaktadır. Bu yaklaşımlar demokrasi mücadelesini gölgelemekte, darbeci teröristleri mazlum göstermektedir. Oysa darbe teşebbüsü üzerinden 12 saat geçmeden kamu düzeni tesis edilmiş, hukuk devleti kuralları içerisinde soruşturma süreci başlatılarak, suçun niteliği gereği sanıklar mahkemece tutuklanmıştır. Bundan sonraki süreç, bağımsız mahkemeler tarafından belirlenecektir."

"Öte yandan aynı sorunlu yaklaşım, ateş altında kalan ve ülkesi büyük bir tehlike atlatan halk arasından 'idam cezası' talebinde bulunanlara ilişkin haberlerde de görülebilir." ifadelerine yer veren Yeneroğlu, şu görüşlerini paylaştı:

"Bazı basın organlarındaki, yaşananların arka planına ilişkin yorumlarda hükümetimize yönelik karşı darbe girişimi değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu kişiler demokrasinin kalelerine bomba atanları görmeyip, halkın oyları ile hükümeti kurmayı hak edenlere haksız bir saldırı gerçekleştirmektedir. Benzer saldırılar idam cezası konusunda da sürüyor. Daha TBMM’nin bile gündemine gelmemiş olan bu konu nedeniyle, ülkemiz tehditkar açıklamalara maruz kalmış, egemenliğimiz kabul edilemez bir şekilde göz ardı edilmiştir."

"Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetimizin hala nasıl görevde kalabildiğine varan açıklamalar hayret vericidir"

"Seçilmiş Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetimizin hala nasıl görevde kalabildiğine varan açıklamalar da hayret vericidir." değerlendirmesinde bulunan Yeneroğlu, bu yorumları yapanların, başta Mısır olmak üzere, Ortadoğu’daki gelişmelere karşı benimsediği tutum düşünüldüğünde bu yorumlara şaşırmanın yersiz olacağını bildirdi.

Mustafa Yeneroğlu, milletin demokrasi tarihinde görülmemiş bir sivil mücadele, fedakarlık ve adanmışlıkla kanlı darbe girişimine karşı koyduğuna vurgu yaparak, "Demokrasi Günü" olarak tarihe geçen 15 Temmuz 2016'nın şimdiden milli bir zafer olarak kutlanmaya başlandığını kaydetti.