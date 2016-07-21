Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Yeneroğlu: Önlenen darbe girişimi Batıda ter syüz ediliyor

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Yeneroğlu, "Önlenen darbe girişiminin batı ülkelerindeki birçok siyasetçi, gazeteci ve akademisyen tarafından ters yüz ediliyor." dedi.

Yeneroğlu: Önlenen darbe girişimi Batıda ter syüz ediliyor

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Yeneroğlu, "Önlenen darbe girişiminin batı ülkelerindeki birçok siyasetçi, gazeteci ve akademisyen tarafından ters yüz ediliyor." dedi.

21 Temmuz 2016 Perşembe 16:38
1647 Okunma
Yeneroğlu: Önlenen darbe girişimi Batıda ter syüz ediliyor

TBMM 

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, "Önlenen darbe girişiminin batı ülkelerindeki birçok siyasetçi, gazeteci ve akademisyen tarafından ters yüz ediliyor ve haksız suçlamalarla bezenerek ele alınması tasvip edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Yeneroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, millet olarak tarihin en acı günlerinden birini yaşadıklarını ve hain darbe girişiminde, halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canına kast edildiğini belirtti.

Yeneroğlu, Cumhurbaşkanlığı, demokrasinin kalesi Meclis ve güvenliğin teminatı emniyet müdürlüklerinin bombalandığını anımsatarak, "Bazı karargahlarda komutanlar rehin alındı. Milletimize ait olan tank, helikopter ve silahlarla milletimize ateş açıldı. Tüm bu terörist saldırılar neticesinde, maalesef 209 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu alçakça girişimin başarılı olması durumunda daha ilk günlerde binlerce kişi idam edilecekti." ifadesini kullandı.

Bu kanlı darbe girişiminin batı ülkelerindeki birçok siyasetçi, gazeteci ve akademisyen tarafından nasıl ele alındığını büyük bir hayret ve üzüntü ile takip ettiklerini vurgulayan Mustafa Yeneroğlu açıklamasına şöyle devam etti:

"Önlenen darbe girişiminin batı ülkelerindeki birçok siyasetçi, gazeteci ve akademisyen tarafından çarptırılarak ve haksız suçlamalarla bezenerek ele alınması tasvip edilemez. Olaylara gözlerini kapatan bu kişilerin, yaşanan darbe girişimini hafife alması, hatta bazılarının 'tiyatro' olarak değerlendirmesi insafsızlık ve vicdansızlıktır. Ayrıca yaşanan vahşetten çok darbecilere karşı yapılan münferit saldırıların ele alınması, milletimizin gösterdiği direnişi çarpıtmaktadır. Bu yaklaşımlar demokrasi mücadelesini gölgelemekte, darbeci teröristleri mazlum göstermektedir. Oysa darbe teşebbüsü üzerinden 12 saat geçmeden kamu düzeni tesis edilmiş, hukuk devleti kuralları içerisinde soruşturma süreci başlatılarak, suçun niteliği gereği sanıklar mahkemece tutuklanmıştır. Bundan sonraki süreç, bağımsız mahkemeler tarafından belirlenecektir."

"Öte yandan aynı sorunlu yaklaşım, ateş altında kalan ve ülkesi büyük bir tehlike atlatan halk arasından 'idam cezası' talebinde bulunanlara ilişkin haberlerde de görülebilir." ifadelerine yer veren Yeneroğlu, şu görüşlerini paylaştı:

"Bazı basın organlarındaki, yaşananların arka planına ilişkin yorumlarda hükümetimize yönelik karşı darbe girişimi değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu kişiler demokrasinin kalelerine bomba atanları görmeyip, halkın oyları ile hükümeti kurmayı hak edenlere haksız bir saldırı gerçekleştirmektedir. Benzer saldırılar idam cezası konusunda da sürüyor. Daha TBMM’nin bile gündemine gelmemiş olan bu konu nedeniyle, ülkemiz tehditkar açıklamalara maruz kalmış, egemenliğimiz kabul edilemez bir şekilde göz ardı edilmiştir."

"Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetimizin hala nasıl görevde kalabildiğine varan açıklamalar hayret vericidir"

"Seçilmiş Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetimizin hala nasıl görevde kalabildiğine varan açıklamalar da hayret vericidir." değerlendirmesinde bulunan Yeneroğlu, bu yorumları yapanların, başta Mısır olmak üzere, Ortadoğu’daki gelişmelere karşı benimsediği tutum düşünüldüğünde bu yorumlara şaşırmanın yersiz olacağını bildirdi.

Mustafa Yeneroğlu, milletin demokrasi tarihinde görülmemiş bir sivil mücadele, fedakarlık ve adanmışlıkla kanlı darbe girişimine karşı koyduğuna vurgu yaparak, "Demokrasi Günü" olarak tarihe geçen 15 Temmuz 2016'nın şimdiden milli bir zafer olarak kutlanmaya başlandığını kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 21.07.2016 16:38
Anahtar Kelimeler:
Darbe Girişimönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Selime Hollanda 2016-08-03 23:28:50

vay vatikan papazi vay fetö vatikana baspapapz olmus'ta bizim haberimiz bile yok.avrupa 15 temuz'da sesini cikardi türkiye topraklarinda cekildi sonra ,.avrupa'dan ve abd'den türkiyeýe ne dost olur ne de post.abd avrupa türkiyeyi cikarlarina kullaniyor mesela incirlik hava ussu islerine yariyorýa.fetöyu neden iyade etsin abd ,mossad vatikan abd,avrupa elele bir olmus islami alaya almis fetöyu türkiyeýe siper etmis neden iyade etsinki?dini yok imani yok fetö papazinin vatikana roma imparatorluguna baspapaz olmus cikmis neden iyade edilsin'ki.benim avrupa hollanda'dan türkiyeye mesajim asla ve asla avrupaýa imrenmesin türkiye ne de avrupa birligine girsin.türkiye avrupaýa muhtac degildir.insan haklarindan basin özgurlugunden türkiyeye karsi yalandan zorluklar cikartiyorlar'ki oyle bozmaya calisiyorlar turkiyeyi maalesef oyuna gelmeyin,cunku avrupada ne insan haklari var ne de basin ozgurlugu.cunku basin devlet ne diyorsa ancak onu yazabiliyor.ozgurluk taslamasinlar turkiyeye karsi.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Selime Hollanda 2016-08-03 23:29:22

bu vatikan imparatorlugu baspapazi fetö daha cok memleket yiktirmaya calisir bunlari 100%de 100 sadece türkiye'den degil butun dünya capinda temizleme lazim ki türkiye ferrahliga erissin.hollanda kraliyeti fetöyü destekliyor.hollanda genç i̇şadamları federasyonu (hogi̇af)ahmet taskan fetöcudur hollanda corendon ucak sirketi atilay uslu fetöcudur.c turkiye corendon hava sirketini yasaklasin turkiyeye ucus izni vermesin!
sadece türkiyede degil bütun dunyada fetönun papaz hillesini yok etmeli.
fetö muslumanlik tasliyor genclerin milletin beynini yikiyor.Allahsiz vatikan kirintisi!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ