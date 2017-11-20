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Yeneroğlu'ndan terörist cenazesine katılan HDP'lilere tepki

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yeneroğlu, terörist cenazesine katılan HDP'li milletvekillerine tepki göstererek "TBMM çatısı altında halkı temsil eden hiçbir milletvekilinin böyle bir tutum içerisinde olması kabul edilemez." dedi.

Yeneroğlu'ndan terörist cenazesine katılan HDP'lilere tepki

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yeneroğlu, terörist cenazesine katılan HDP'li milletvekillerine tepki göstererek "TBMM çatısı altında halkı temsil eden hiçbir milletvekilinin böyle bir tutum içerisinde olması kabul edilemez." dedi.

20 Kasım 2017 Pazartesi 16:56
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Yeneroğlu'ndan terörist cenazesine katılan HDP'lilere tepki

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığınca terörden arananların kırmızı listesinde yer alan bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden "Delal Amed" kod adlı Hülya Eroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Şırnak'ta etkisiz hale getirildiğini anımsattı. 

Eroğlu'nun, kırmızı listede yer alan teröristler arasında Türkiye'de bulunan tek terörist olduğunu belirten Yeneroğlu, bu kişinin 215 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinden sorumlu olduğunu ifade etti.

HDP'li bazı milletvekillerinin terörist Eroğlu'nun cenazesine katıldığını anımsatan Yeneroğlu, taziye evine giden milletvekilleri Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp, Berdan Öztürk, Nadir Yıldırım, Ahmet Yıldırım ve Leyla Birlik'e tepki gösterdi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi olan Diyarbakır Milletvekili Yiğitalp'in terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden birisinin cenazesine katılmasının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yeneroğlu, şunları söyledi:

"Kaldı ki TBMM çatısı altında halkı temsil eden hiçbir milletvekilinin böyle bir tutum içerisinde olması kendilerine yakıştırılamayacağı gibi komisyon üyesi bir milletvekilinin tutumunun kabul edilmesi asla mümkün değildir. Yiğitalp, komisyonumuzun üyeliğine yakışmayacak bir harekette bulunmuştur. Dolayısıyla TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak Sibel Yiğitalp'in terör örgütü propagandasını komisyona taşımasına fırsat vermeyeceğiz. Dolayısıyla kendisinin istifa etmesini ve komisyonun çalışmalarına gölge düşürmemesini kendilerinden beklemekteyiz."

"Komisyonumuzdan istifasını gözden geçirmesi en doğru tavır olacak"

Mustafa Yeneroğlu, terörle mücadelenin insan haklarının temel noktası olduğunu, 215 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinden sorumlu bir kişinin cenazesine gidilerek bir şekilde kutsanmasının TBMM mensubuna hiçbir şekilde yakışmayacağını dile getirdi.

İnsan haklarını devamlı "ağızlarına sakız eden", barıştan bahseden, ancak insan haklarını ve barışı her seferinde katledenlerin komisyon çalışmalarına gölge düşürmesine hiçbir şekilde müsade etmeyeceklerinin altını çizen Yeneroğlu, "Bu nedenlerle Sibel Yiğitalp'in komisyonumuzun üyeliğini gözden geçirmesini, en doğru tavır olarak da istifasını gözden geçirmesini diliyorum." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMM İnsan Haklarını İnceleme KomisyonuMustafa Yeneroğlu
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