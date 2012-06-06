Yazıcı'dan CHP ve MHP'ye tepki

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Hanginiz konuşabilirsiniz? Herkes konuşmaktan korkuyor'' sözlerini değerlendirirken, ''Kendileri kahraman, cesur. Bunlar konuşuyor, sizin hepiniz korkaksınız. Böyle bir mantık olabilir mi?'' dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 19. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Yazıcı, kendisinden önce konuşan Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan'ın hükümete yönelik eleştirilerine cevap verdi. Ayhan'ın, ihracatçıların sıkıntılarından bahsettiğini dile getiren Yazıcı, ''Bu sıkıntılarınız uzun süre devam edecek, dedi. Demek ki iktidar olabilme umutları yok. Bunu da ifade etti. Hani bir özdeyiş var. Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir. O kadar gerçekle bağdaşmayan rakamlar içerisinde bu şekilde iki sözcükle de doğruyu ifade etmiş oldu'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ''kaliteli demokrasi'' kavramından söz ettiğini anımsatan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Hanginiz konuşabilirsiniz? Herkes konuşmaktan korkuyor'... Kendileri kahraman, cesur. Bunlar konuşuyor, sizin hepiniz korkaksınız. Böyle bir mantık olabilir mi? Türkiye konuşan bir ülke ve konuşmayı önemsiyoruz ama konuşmanın da bir sınırı var. Hakaret etmeyeceksin, iftira atmayacaksın. Bilgi, belge elinde varsa ama bunu söylemekten de çekinmeyeceksin.''