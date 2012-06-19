Yazıcı: Sınırlar değişmeyecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Anayasa Mahkemesi'nin ''Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ikinci kez seçilebileceği'' yönündeki kararıyla ilgili ''Siz bir düzenleme yapıyorsunuz, yaptığınız düzenlemenin Anayasa'da karşılığı yok, Anayasa Mahkemesi iptal ediyor, tartışma doğuyor. Şimdi suçlamayı da Anayasa Mahkemesi'ne yöneltiyoruz. Yani, ne yapacak Anayasa Mahkemesi? Kural koyamaz, koymaması da doğrudur'' dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Yazıcı'nın A Haber'de katıldığı programdaki görüşlerine yer verildi.

Türkiye-Irak sınırına kurulacak sınır kapılarına ilişkin bir soru üzerine Yazıcı, Irak'la aşağı yukarı bir iki yıldır sınır kapıları açma noktasında müzakerelerin devam ettiğini, ancak bu kapıların açılmasıyla bağlantılı olarak sınırların değişeceği şeklinde bir olgunun söz konusu olmadığını bildirdi.

Irak'ta merkezi ve bölgesel hükümetlerin olduğunu, bunun da iletişim eksikliğine neden olduğuna değinen Yazıcı, ''Yavaştan alınıyor, siyasi iradeler belki paralel yürüyor ama bürokratik kadrolar maalesef o iradeye yetişemiyor. Bunlardan bir tanesi de bizim Habur Çayı üzerindeki giriş-çıkış için kullanılan köprünün hemen yanında oradaki aktiviteyi de azaltmak. O yükü de taşımak üzere bir köprü daha yapımı projemiz var. Bu anlamda biz bütçeye ödeneğimizi koymuşuz, Ulaştırma Bakanlığımız yapacak. Ama bunun faaliyete geçmesi için karşı tarafın da köprünün bir ayağı da komşu ülkenin toprağında olacağına göre, onların işlemlerinin bitirmelerini bekliyoruz'' dedi.

Bakan Yazıcı, diğer bir soru üzerine de Habur Çayı'nın akışının, yatağının değiştirilmesi gibi bir çalışmalarının olmadığını söyledi.

''Bakanlığınızda bir hayali ihracat soruşturması için izin istendiği ve müsteşarınız, müsteşar yardımcısı, gümrükler genel müdürü ve İstanbul Halkalı gümrük müdürü hakkında İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığı ve sizden izin istendiğine dair dün ve bugün gazetelerde haberler var. Durum nedir?'' şeklindeki soru üzerine de Yazıcı, böyle bir talep dosyasının kendilerine henüz ulaşmadığını bildirdi.

Talebin ulaşması durumunda kararlarını biran önce vereceklerini dile getiren Yazıcı, şunları kaydetti:

''Benim müsteşarım, müsteşar yardımcım, diğer arkadaşlarım bu olayla ilgili bir dahli var mı yok mu onu bilemem. Çünkü dosyanın künhüne vakıf değilim. Ama suçlanan vatandaşların telefon konuşmalarında bunlara atıf yapmaları dolayısıyla bu bürokratlar suçlanıyorsa, inşallah burada da bir haksızlık olmaz. Çünkü bu konularda hassasiyet göstermek gerekir diye düşünüyorum.''

Bakan Yazıcı, soruşturma izni önüne geldiğinde ise söz konusu kişiler müdahil, müzahir olmuşlar, gerçekten bir hayali ihracat olgusu var, onlar bir yerde katkı vermişlerse ve bunu doğrulayacak kanıtlar da varsa elbette ki o soruşturma izninin verileceğini, ancak mücerret bir suçlama varsa da düzgün ve fedakarca çalışan insanları, durup dururken bir kıskaca sokmayacaklarını söyledi.

Yeni Türk Ticaret Kanunu'na (TTK) ilişkin düzenlemeler konusundaki soruları da yanıtlayan Yazıcı, kanunun 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Kanunun bu hafta Mecliste ilgili komisyonda görüşülmeye başlanabileceğini belirten Yazıcı, muhalefet partilerinin de bu konuyla alakalı çalışmaya bakışlarının pozitif olduğunu bildirdi.

Gündeme ilişkin soruları da yanıtlayan Yazıcı, Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresiyle ilgili verdiği karara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

''Bu konu daha önce de tartışılıyordu. Sonuçta Meclis yasa çıkarttı, yasayla düzenleme yaptı, yapması da gerekiyordu. Çünkü Anayasa bunu emrediyordu. Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin hususlar yasayla düzenlendi. Dolayısıyla Meclis bu görevi de yerine getirdi ve ana muhalefet partisi bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi de Sayın Gül'ün görev süresinin seçildiği zaman ki mevzuat dikkate alınmak suretiyle belirleneceğini, buna göre görev süresinin 7 yıl olduğuna ilişkin düzenlemeyi Anayasa'ya uygun buldu, o talebi reddetti. Burada tartışma yok. Öte yandan tekrar aday olamayacağına ilişkin eklenen geçici maddeyi de Anayasa'ya aykırı olduğu için iptal etti.''

Cumhurbaşkanı'nın seçilmesiyle ilgili düzenlemenin çok süratli ve olağanüstü koşullarda yapıldığını anımsatan Yazıcı, şöyle devam etti:

''Düzenleme gereksizdi bir defa. Yani böyle bir düzenleme yapılmasaydı böyle bir tartışma da zaten doğmayacaktı. Siz bir düzenleme yapıyorsunuz, yaptığınız düzenlemenin Anayasa'da karşılığı yok, Anayasa Mahkemesi iptal ediyor, tartışma doğuyor. Şimdi suçlamayı da Anayasa Mahkemesi'ne yöneltiyoruz. Yani, ne yapacak Anayasa Mahkemesi? Kural koyamaz, koymaması da doğrudur. Kuralı parlamento koyacaktır. Parlamento eksik düzenleme yapmış, tekrar ediyorum ama altını çizmek için, parlamento eksik düzenleme yapmış, parlamento kendi görevini eksik yapmış olması dolayısıyla bu doğmuş durumdan ötürü mahkemeyi suçlamaması gerekir diye düşünüyorum.''

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de Başbakan olma ihtimalinin sorulması üzerine de Yazıcı, ''Şu anda Sayın Abdullah Gül bizim Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlık görevi devam ediyor. Cumhurbaşkanlık görevi devam eden bir kişiyle alakalı, yani devletin bir numaralı protokolündeki kişiyle alakalı ben şu pozisyonda gelir, gelmez diye bir değer biçmemin çok doğru olduğu kanısında değilim. Ama neyse şartlar, neyi getirirse, hangi pozisyon uygunsa ülkenin çıkarlarına, partinin izlediği politikalara, 2023 vizyonumuza uygun hangi konuşlanma doğruysa o gerçekleşir'' dedi.

AK Parti'nin tüzüğünün değişebilme ihtimaline ilişkin bir soruya da Yazıcı, böyle bir ihtimalin olmadığını söyledi.

Bakan Yazıcı, diğer bir soru üzerine de 2014 yılında yerel seçimlerin, genel seçimlerin ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir arada yapılabilmesi için Anayasa değişikliğinin yapılması gerektiğini, ancak böyle bir değişiklik olabileceği kanısında olmadığını ifade etti.



