Yaşlı kadını dinledi

AĞRI

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, Ağrı Sevgi Evleri'nde çocuklarla bir araya geldi. Gül, daha sonra, geçen yıl Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında 13 askerin şehit olduğu çatışmada şehit düşen Jandarma Er Vefa Çelik'in ailesini ziyaret etti.

Şehit ailesinin evinden ayrıldıktan sonra yolda kendisine el sallayan yaşlı bir kadını gören Hayrünnisa Gül, konvoyu durdurarak arabadan indi. Yaşlı kadınla bir süre sohbet eden Gül, yetkililerden aktarılan sorunlarla ilgilenilmesini istedi.