'Yaslı ada Demokrasi ve Özgürlükler Adası olacak'

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi"ne "İstanbul... Aşkım, sevdam, yarim İstanbul. Yoldaşım, sırdaşım, sığınağım İstanbul. Kardeşim, kaderdaşım, yoldaşım İstanbul. Sade bir semtini sevmenin bile bir ömre bedel olduğu İstanbul. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bile bahtiyar İstanbul." diyerek başladı.

İstanbul'un bugün yine muhteşem olduğunu ve destan yazdığını, güç ve cesaret verdiğini ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Gökkuşağı renklerini senden alır. Gümüş rengini senin yakamozlarından çalar. Şairler, asıl sana vurgundur, aşıklar sana tutkun. Mimarlar sana hayrandır, sultanlar sana meftun. Leyla sensin, Aslı sensin, Şirin sensin, gönülleri yakan kor ateş sensin İstanbul.

Malazgirt'te Alpaslan'ın yüreğinde senin aşkın vardı. Kudüs'ü alırken Selahattin sana sevdalıydı. Ertuğrul'un ufkunu aydınlatan yine sendin. Söğüt'te Osmangazi fidanı senin için toprağa dikti. Osmanlı çınarı senin ilhamınla dallarını tüm cihana yaydı. Çanakkale'de Mehmetler senin için toprağa düştü. İstiklal Harbi'nde Anadolu senin için kıyama kalktı. Maraş'ta Sütçü İmam, Antep'te Şahinbey, Erzurum'da Nene Hatun senin için savaştı. Kastamonu'da Şerife Bacı yüreğine seni sardı. Pakistan'da Muhammed İkbal şiirlerini senin için yazdı. Afrika'da mazlumlar senin için dua etti. Sen, kırık kalplerin devasısın. Sen mazlumların umudusun. Sen istikbalimizin kutup yıldızısın İstanbul. Seni saygıyla, hürmetle, özlemle selamlıyorum İstanbul."

Bugünün Babalar Günü olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Anneler, babalar hepsi bir arada maşallah. Tüm babaların, bu güzel gününü tebrik ediyorum. Babaları şehit olduğu için böyle bir günü boyunları bükük geçiren tüm evlatlarımıza diyorum ki sizin 81 milyon manevi babanız var. Milletim adına, şehitlerimizin tüm evlatlarının Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Böyle bir günde biz de en baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz. Muhteşem bir İstanbul var. Maşallah, Rabbim nazardan saklasın inşallah." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime 6 gün kaldığını anımsatarak, "Buradan, bu muhteşem meydandan İstanbul'un tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki kardeşlerime en kalbi sevgilerimi yolluyorum. Bugün bayramın 3. günü. Bayramınızı tekrar tekrar tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı'nın ilhamıyla, onun bize verdiği aşkla 6 günü evelallah başarılı bir şekilde sürdüreceğiz. Sonunda da Rabbimden niyazımız odur ki Ya Rab, inşallah bu Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'ni AK Parti ile bizlerle güçlendir." dedi.

Sizlerin aracılığıyla fabrikasında, dükkanında, ticaret hanesinde ülke için, gelecek için, ailesinin iaşesi için çalışan tüm vatandaşları da selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kışın soğuğuna, yazın sıcağına, gecenin zifiri karanlığına aldırmadan vatanın huzuru için fedakarca görev yapan güvenlik güçlerini de selamladı.

21 yaşında bu aziz şehri fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın mirasçıları olan genç yürekleri selamlayan Erdoğan, "Coğrafyamızın dört bir yanında özgürlük ve adalet mücadelesi veren Suriyeli, Filistinli, Iraklı, Türkistanlı kardeşlerimizi selamlıyorum. Dünya şehri İstanbul'dan her türlü baskı ve yıldırma politikasına rağmen, 7 Haziran'dan beri sandıklara koşan gurbetçilerimizi selamlıyorum. Ramazan Bayramı'nızı tekrar tebrik ediyorum. Bu mübarek günde, Rabbimden bize 24 Haziran akşamı bir bayram daha yaşatmasını niyaz ediyorum."

'Haddini bil'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rant odaklarının saldırılarını püskürttük Bay Muharrem... Bak, yolsuzluklardan falan bahsediyorsun, haddini bil. İstanbul'a bunca yatırımları yaptık. Hem yatırımlar, hem borç ödedik. Biz buyuz. Önce bizi tanıyacaksın. Sen bizim yaptığımız yatırımlara kör müsün, görmüyor musun bu yatırımları? Adam tam kör. Adam soygunlardan bahsediyor, haddini bil." dedi.



Erdoğan, partisince Yenikapı Miting Alanı'ında düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ndeki konuşmasında, vatandaşlara "Hazır mıyız İstanbul?" diye seslendi.



Erdoğan'ın "24 Haziran'da güçlü hükümet, güçlü Meclis, güçlü Türkiye için kükremeye var mıyız? 24 Haziran'da bir destan daha yazıyor muyuz? İstanbul 24 Haziran'da vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit İstanbul vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İrade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz?" sözlerine, katılımcılar "Evet" diye karşılık verdi.



"Ben inanıyorum İstanbul'da bu iş bitmiş. İstanbul kararını Allah'ın izniyle vermiş. 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun." diyen Erdoğan, katılımcıların "Recep Tayyip Erdoğan" şeklindeki tezahüratları üzerine, "Sizlerle iftihar etmeyeceğim de, kimlerle iftihar edeceğim. Bu yağmura rağmen sizler dediniz ki, o Rabbimin rahmeti. Bu rahmetle beraber siz de Yenikapı Meldanı'nda buluştunuz. Bu milletin bir ferdi olmaktan iftihar ediyorum. Ya Rab bizlere böyle bir görevi lütfettin, bahşettin, hizmeti lütfettin, bahşettin. İnşallah bu bayrağı sonuna kadar dalgalandırmaya, bizleri güçlenerek bu yolda devam etmeyi nasip eyle." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un dünyanın merkezi olduğunu, bu şehre hizmetin sadece Türkiye'ye değil dünyaya hizmet etmek anlamına geldiğini söyledi.



İstanbul aynı zamanda bir başlangıç olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'ye hizmet yolculuğuna bu kentten başladığını anlattı.



Konuşmasını bir bölümünde İstanbul'u anlatacağını, diğer bölümünde ise Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde neler yaptığını anlatacağını belirten Erdoğan, "Yani ben birileri gibi konuşmayacağım. Yalanın bini bin para. Hala atıyor. Çok da bu işte maharetliler. Çok maharetliler. Yani usta neyse çırağı da o. Milletimize dair hayallerimizin nüvelerini önce İstanbul'da hayata geçirdik." diye konuştu.

"78 ilde doğalgaz var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da içme suyu olmadığını, gençlerin bunu bilemeyeceğini, 1994'te içme suyu bulunamadığını ifade ederek, çöp dağlarının yükseldiğini, kentte çöplükler, pislikler olduğunu söyledi.



Bunun yanında kirli havanın solunduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:



"Peki İstanbul'u kim yönetiyordu? İstanbul'u Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı yönetiyordu. Şimdi buradan bir soru daha soruyorum. Ümraniye'de, Ümraniye çöplüğü patladı mı? Kim vardı orada? Gene CHP'li belediye başkanı vardı. 39 kardeşimiz orada öldü. CHP bu, CHP'nin olduğu yerde çöplük var, pislik var, susuzluk var, kirli hava var. CHP'nin olduğu yerde bu tür ölümler var. Türkiye'de 6 ilimizde doğalgaz vardı. Biz gelmeden önce. Biz geldik, şimdi 78 vilayetimizde doğalgaz var. 3 vilayet kaldı. Onları da bitireceğiz, inşallah. Niye? AK Parti temizliktir, AK Parti huzurdur, AK Parti mutluluktur. Biz bunu sağladık, başardık ve başarmaya devam ediyoruz."

"Haliç'i temizledik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kokudan Haliç'in yanından geçmenin mümkün olmadığını, içinde neredeyse su kalmadığını, her tarafının pislik olduğunu belirterek, İstanbul'un yönetiminde de o dönemde CHP'nin bulunduğunu anlattı.



Belediye başkanlığını aldıktan sonra dünya ve Türkiye'deki özel firmalarla bu konuları görüşerek Haliç'teki bütün çamurun 9,5 kilometre mesafede bir taş ocağına pompa sistemiyle nakledildiğini dile getiren Erdoğan, Alibeyköy'deki çocuk oyun alanı Vialand'ın bulunduğu yerin bu çamurla doldurulduğunu söyledi.



Erdoğan, temizledikten sonra boğazın da Haliç'e bağladığını dile getirerek, şu anda Haliç'te balık olduğunu, yüzmek isteyenlerin de suya girebildiğini kaydetti.



"Biz buyuz Bay Muharrem, sen bu işlerden anlamazsın. Ben sana CHP'yi, CHP'nin yaptıklarını anlatıyorum ve bir de bizim yaptıklarımızı anlatıyorum." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:



"İnsanların yaşamaktan usandığı bir şehri 4,5 yıl içerisinde Türkiye'nin huzur ve güven adasına çevirdik. İstanbul'a itibarını biz yeniden kazandırdık. Kültür, sanat, ulaşım, çevre, sosyal yardım ve diğer alanlarda İstanbul'u tarihinin en kaliteli belediyecilik hizmetleriyle tanıştırdık. Bay Muharrem şöyle Habitat'ı bir sor, soruştur. Habitat'a da sor. Habitat 2 toplantısında sonuç bildirgesine bir şey kaydedildi. Neydi biliyor musunuz? Dünyanın en temiz şehri İstanbul. Bak ben sana belge veriyorum. Nereden aldık nereye getirdik. Bir taraftan rant odaklarının saldırılarını püskürttük Bay Muharrem... Bak, yolsuzluklardan falan bahsediyorsun, haddini bil. 2,5 milyar dolar borçla devraldım ben İstanbul Büyükşehir Belediyesini. Bunun yanında da İstanbul'a bunca yatırımları yaptık. Hem yatırımlar, hem borç ödedik. Biz buyuz. Önce bizi tanıyacaksın. Sen bizim yaptığımız yatırımlara kör müsün, görmüyor musun bu yatırımları? Adam tam kör. Adam soygunlardan bahsediyor, haddini bil. . Biz Marmaray'ı neyle yaptık? Avrasya Tüneli'ni neyle yaptık? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü neyle yaptık? Osmangazi neyle yaptık? Nissibi Köprüsü'nü neyle yaptık? Bizde icraat var, icraat, laf değil."

İstanbul'a yapılan yatırımlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yolun yapıldığı Türkiye'de 16 senede 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptıklarını söyledi.



"Ey Bay Muharrem sen nerede geziyorsun?" diyen Erdoğan, 25 havalimanı varken buna 29 havalimanı daha ilave edildiğini vurgulayarak, "Bundan haberin var mı Bay Muherrem. İnsan utanır, sıkılır. Sen buralardan seyahat etmiyor musun?" şeklinde konuştu.



Bu adımlarla Türkiye'nin şanına yakışanı yakalayacağını ifade eden Erdoğan, İstanbul'dan aldıkları güç, cesaret ve vizyonla ülkeyi yönetmeye talip olduklarını, burada olgunlaştırılan hizmet anlayışının 2002'den itibaren tüm Türkiye'ye yaydıklarını kaydetti.



Erdoğan, "Bay Muharrem 23,5 milyar dolar IMF'ye borcumuz vardı, biz geldiğimizde." diyerek, bu borcu sıfırladıklarını kaydetti.



Merkez Bankası'nın döviz rezervi 27,5 milyar dolarken, Başbakanlığı döneminde bir ara 138 milyar dolara kadar çıkardıklarını, şu anda 110 milyar dolar civarında olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:



"Bu nasıl oldu? Soygunun yapıldığı bir ülkede böyle bir Merkez Bankası olabilir mi? Bu güç nereden geldi? Hatta IMF bizden borç istedi. Arkadaşlara dedim 'verin.' Ne istedi? 5 milyar avro. 'Verin' dedim. Biz verin deyince IMF vazgeçti. Baktı ki bu çılgın Türkler şaşırdı, verecekler bu parayı. Esnafın siftah yapamadığı için kepenk kapattığı bir ülkeyi, bölgesinin ticaret merkezine biz dönüştürdük. Maaş ödemelerinin dahi güçlükle yapabilen bir ülkeden memurunu enflasyona ezdirmeyen bir ülkeye biz getirdik. İşçisini unutmuş, emeklisine sırtını dönmüş, çiftçisini kaderine terk etmiş bir ülkeyi emeklisine, bayram ikramiyeleri veren bir ülkeye biz getirdik. Nasıl 4,5 yılda İstanbul'u yeniden yaşanabilir bir şehir haline getirdiysek, ülkemizi de 16 senede yepyeni bir çehreye kavuşturduk. 16 yılda İstanbul'a toplam ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim. Bay Muharrem ustana da söyle. Yaptığımız yatırım 236 katrilyon liralık yatırım yaptık sadece İstanbul'a. Bunlar nasıl yalan söylüyor. 'Şöyle soydular, böyle soydular.' Neyi soyduk? Bu ne hayasızlıktır. İstanbul'a toplam 34 bin yeni derslik kazandırdık. Eğitim ve kültürde şehrimizin vizyonunu genişlettik. İstanbul'da 21 olan üniversite sayısını 4'ü vakıf meslek yüksek okulu olmak üzere 57'ye ulaştırdık. Öğretmen ya, belki anlar."

'24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun'

Erdoğan, "Ben inanıyorum, İstanbul'da bu iş bitmiş, İstanbul Allah'ın izniyle kararını vermiş. 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti temizliktir, AK Parti huzurdur, AK Parti mutluluktur. Biz bunu sağladık, başardık ve başarmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maaş ödemelerini dahi güçlükle yapabilen bir ülkeden, memurunu enflasyona ezdirmeyen bir ülkeye biz getirdik." şeklinde konuştu.

'Yaslı adayı biz Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na çeviriyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaslı ada vardı ya, o yaslı adayı biz Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na çeviriyoruz. O CHP zihniyeti, Menderes gibi insanları ipe götürdü. Ey Muharrem, Menderes ve arkadaşları ipe götürülürken siz ne yaptınız?" ifadelerini dile getirdi.

Erdoğan, "Bay Muharrem, bak ben laf salatası yapmıyorum, icraattan bahsediyorum. Sen de bir şeyden bahset, şunu yapıyorum de..." diye konuştu.

Elazığ'a Millet Bahçesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elazığ'da yaklaşık 26 dönümlük yeri, hemen süratle TOKİ yeni projesini hazırlıyor, çarşambaya kadar ilk taslağı bize getirecek. Orayı da Elazığ'a bir millet bahçesi olarak kazandırıyoruz. Güzel bir yere bir şehitler anıtı da koyacağız." dedi.

'Havsalan böyle bir havalimanını alır mı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Muharrem senin havsalan böyle bir havalimanını (İstanbul Yeni Havalimanı) alır mı? Zaten kafadan karşı çıktılar. 'Ne işimiz var bizim havalimanıyla'...Kanal İstanbul...'Ne işimiz var 'diyor bizim Kanal İstanbul'la..Hale bak hale..." diye konuştu.

Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının ihalesine, 2018 sonunda çıkılacak. 2022 yılında tamamlayıp hizmete almayı planlıyoruz." ifadelerini kaydetti.

Erdoğan, "Ben yaptıklarımızı konuşuyorum, hayal üretmiyorum." dedi.

Adalar'daki atlar faytonların boyunduruğundan kurtarılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adalar'daki atları, faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayvanseverler, ister ev, ister sokak... Bunlar üzerindeki çalışmaları 5119 yasayı çok daha farklı bir şekilde ele alıp değerlendireceğiz. Bu operatör (Sakarya) bugün tutuklandı, olayın kabul edilebilir hiçbir yanı yok ama bu hassasiyeti göstermek önemli." ifadelerini kullandı.

'Atmamız gereken çok çok önemli adımlar var, sizlerden bir destek arıyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atmamız gereken çok çok önemli adımlar var, fakat burada artık sizlerden bir destek arıyorum. Çünkü güçlü Türkiye, güçlü Meclis, güçlü Cumhurbaşkanı ister." diye konuştu.

'Batı'ya da gerekli dersi vermeye hazır mıyız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı 24 Haziran'a bakıyor. Neyi bekliyor Batı, 'Acaba Erdoğan nasıl çökecek?' dedi.

'CHP faşizmini iliklerine kadar yaşamış bir şehirdir'

Erdoğan, "İstanbul, CHP faşizmini iliklerine kadar yaşamış bir şehirdir." ifadelerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İnce) Arşivlerde bu seçimlere kadar senin camide namaz kılarken çekilmiş tek bir resmin var mı?" şeklinde konuştu.

'Kamuda çalışan personelin kılık kıyafetiyle ilgili düzenleme..'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muharrem İnce kalkmış din eğitimi, din hürriyeti üzerine ahkam kesiyor, çok enteresan. Daha dün kamuda çalışan personelin kılık kıyafetiyle ilgili AK Parti ile MHP'nin 411 oyla Meclis'ten geçirdiği düzenlemeyi genel başkanıyla birlikte Anayasa Mahkemesi'ne götürüp iptal ettiren sen değil misin bay Muharrem? Siz ne zamandan beri tereciye tere satmaya başladınız. Dürüst olun dürüst. Daha düne kadar imam hatiplere de diğer okullarda verilen din derslerine karşı çıkan siz değil misiniz?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu pek açıklanmış bir şey değil ama zannediyorum sosyal medyada bu yayınlandı. Yalova'da kendisinin (Muharrem İnce) dershane müdürlüğü yaparken hukuksuz bir şekilde öğretmen çalıştırdığından ve bu yüzden çok büyük cezalar ödediğinden hiç bahsetmiyor." dedi.

Erdoğan, "Ecdat ne diyor? Can çıkar, huy çıkmaz. CHP'nin faşist, baskıcı karakteri yıllar geçse de asla değişmiyor. Bunların kek olduğunu biliyorduk ama 3,5 kuruşluk keke tamah edeceklerine ihtimal vermiyorduk. (İnce) Arnavut ciğerinden, Tatar böreğinden bahsediyor, ben bunlardan hiçbir yerde bahsetmedim. Yalan söyleme. Maalesef, meğerse bunların vizyonu kek kadar kek..." ifadelerini kullandı.