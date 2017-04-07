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Yarınlarımız aydınlık olsun diyorsak kararımızı verelim

Yarınlarımız aydınlık olsun diyorsak kararımızı verelim

07 Nisan 2017 Cuma 15:25
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Yarınlarımız aydınlık olsun diyorsak kararımızı verelim

ORDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması çalışmaları kapsamında, Fatsa ve Perşembe ilçelerini ziyaret ederek, vatandaşlardan destek istedi.

İlk olarak Fatsa ilçesindeki esnafı ziyaret eden Torun, burada yaptığı açıklamada, anayasa ile getirilen kontrolsüz gücün karanlığı da beraberinde taşıyacağını ileri sürdü.

Seyit Torun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir partinin genel başkanı Cumhurbaşkanı olabilir mi? O Cumhurbaşkanı tarafsız olamaz. Eğer Cumhurbaşkanı senin partinden değilse ne yapacaksın. Devletin kapısında bir daha yerin olmayacak. Buna müsaade etme. Bu devlet hepimizin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tek bir kişinin eline bırakamayız. Camilerimize, kışlamıza, adliyemize siyaseti sokmayalım. Yarınlarımız aydınlık olsun diyorsak, huzur istiyorsak, barış istiyorsak, Türkiye’ye hayırlı bir gelecek istiyorsak 16 Nisan’da kararımızı verelim. Hayırlı bir gelecek ancak hayırla gelecek."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPChp Genel Başkan YardımcısıSeyit Torun
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