Kılıçdaroğlu, milletvekili yemin törenine verilen arada Meclis kulisinde gazetecilerin TBMM Başkanlığı için CHP'nin adayı konusundaki soruyu yanıtladı.

Partisinin Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile bugün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından CHP'nin Meclis Başkanlığı için Baykal'ı aday göstereceğine ilişkin haberlerin hatırlatılması ve "Adayınız belli oldu mu?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Yarına daha çok vaktimiz var" karşılığını verdi.

CHP'de yarın Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak, ayrıca Meclis Grubu da basına kapalı olarak toplanacak.