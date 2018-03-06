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"Yargı zararlı unsurları ayıkladı ve tek vücut oldu"

Başbakan Yıldırım, "Bütün teşkilatta başta FETÖ olmak üzere terör örgütleri ile mücadele iradesi çok daha güçlendi. Yargı, zararlı unsurları ayıkladı ve tek vücut oldu." dedi.

"Yargı zararlı unsurları ayıkladı ve tek vücut oldu"

Başbakan Yıldırım, "Bütün teşkilatta başta FETÖ olmak üzere terör örgütleri ile mücadele iradesi çok daha güçlendi. Yargı, zararlı unsurları ayıkladı ve tek vücut oldu." dedi.

06 Mart 2018 Salı 15:20
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"Yargı zararlı unsurları ayıkladı ve tek vücut oldu"

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yargıtay'ın 150. Yılı Sempozyumu ve Yeni Yargıtay Binası Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Değerli hukuk adamlarımızın gayretiyle yargıda birlik ve çalışma barışı tesis edildi. Bütün teşkilatta başta FETÖ olmak üzere terör örgütleri ile mücadele iradesi çok daha güçlendi. Yargı, zararlı unsurları ayıkladı ve tek vücut oldu. Yargının örgüt vesayetinden tam olarak kurtulması, şüphesiz 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki etkin mücadeleyle mümkün hale geldi."  dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımBeştepe Millet Kültür Ve Kongre Merkezi
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