'Yargı konusunda değişiklikler yapılabilir'

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, anayasada yargı ile ilgili kısmi bir değişiklik yapılmasının gündeme gelebileceğini belirtti.

Şentop, askeri ve sivil yargıda değişiklik olabileceğine işaret ederek, değişikliğin HSYK'nın Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olarak ikiye ayrılması, üyelerinin Meclis tarafından seçilmesi, askeri yargının kaldırılmasını içerebileceğini bildirdi.

Anayasa değişikliğinin hangi yöntemle yapılacağı sorusuna Mustafa Şentop, 24. Dönem'de kurulan TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda konuyla ilgili bir hayli mesafe alındığını ve yeni çalışmanın bunun üzerinden yapılmasının daha doğru olacağını kaydetti.

Yargı konusunda 4 partinin üzerinde uzlaştığı ve uzlaşamadığı konular bulunduğunu ifade eden Şentop, "Daha az üyeden kurulacak yeni bir komisyon, yargıyla ilgili maddelerde değişiklik yapılabilir. Zaten elinde daha önceki komisyonunun çalışması olacak. Hazırlanan metin ve değişiklik önergeleri değerlendirilebilir." diye konuştu.

Kısa süreli bir çalışmayla sonuç alınmasının zor olmadığına vurgu yapan Şentop, yaşanan sürecin buna katkısı olacağını savundu.