'Yargı bağımsızlığı bir an önce sağlanmalı'

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök

, CHP'nin yargı bağımsızlığına yönelik düzenlemelerin yanında olduğunu söyledi.

Meclisteki makamında Birlik Vakfı yöneticilerini kabul eden Gök, gazetecilerin anayasa değişikliğine ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi parti liderleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı görüşmenin ardından mini bir anayasa değişikliği yapılacağı, bu değişikliklerin yargıyla ilgili olabileceği yönünde açıklamalar yapıldığının ifade edilmesi ve iktidar partisi ile buna ilişkin bir temas olup olmadığının sorulması üzerine Gök, CHP'nin yargı bağımsızlığına yönelik düzenlemelerin yanında olduğunu söyledi.

Gök, "Biz CHP olarak öteden beri, Türkiye'de yargı bağımsızlığının sağlanması açısından bir anayasa çalışmasına katkı sunacağımızı ifade ediyorduk. İşte bu ortam tam da o ortamdır. Türkiye'de çökertilmiş olan adalet duygusunun ve yargıda yaşanan olumsuz tablonun çözümü açısından bir an önce yargı bağımsızlığının sağlanması gerekiyor. Bu konuda iktidar partisinden henüz bize gelen bir teklif ya da konuşma talebi yoktur. Ama sanırım onlarda kendi aralarında değerlendiriyorlar." diye konuştu.

CHP'nin görüşlerinin de değerlendirmelerin ardından ortaya konulacağını belirten Gök, en kısa zamanda yargı bağımsızlığının sağlanması konusunda olumlu bir adım atılacağına inandıklarını ve gerekli katkıyı vereceklerini bildirdi.