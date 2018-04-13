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'Yapılan yardımlar topraklarımıza bereket olarak dönüyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı, "Bizim milletimizin yaptığı yardımlar topraklarımıza bereket olarak dönüyor" dedi.

'Yapılan yardımlar topraklarımıza bereket olarak dönüyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı, "Bizim milletimizin yaptığı yardımlar topraklarımıza bereket olarak dönüyor" dedi.

13 Nisan 2018 Cuma 12:09
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'Yapılan yardımlar topraklarımıza bereket olarak dönüyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Türkiye'nin gayrisafi milli hasılayla kıyaslandığında insani yardımlarda dünyada birinci olduğunu belirterek, "Hala ekonomik büyümeye de devam ediyoruz. Bizim milletimizin yaptığı yardımlar, topraklarımıza bereket olarak dönüyor." dedi.

Kavakcı,yaptığı açıklamada, Suriye'deki sürecin sivil kadın, çocuk ve erkeklerin katliamıyla başladığını belirterek, olaylar karşısında tüm dünya gözlerini ve kulaklarını tıkarken, Türkiye'nin insani olarak yapması gerekeni yaptığını ve üzerine düşen insani görevi yerine getirdiğini söyledi.

Türkiye'nin yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli'ye hiçbir ayrım yapmadan gönlünü ve sofrasını açtığını anlatan Kavakcı, şöyle devam etti:

"Onun da ötesinde önce Fırat Kalkanı şimdi ise Zeytin Dalı operasyonu ile bölgede yaşayan Suriyeli Arap, Türkmen ve Kürt kardeşlerimizin huzur içinde yaşayabileceği, terörden temizlenmiş bir bölge oluşturmak için çabalıyor. Mehmetçiklerimiz Özgür Suriye Ordusu ile omuz omuza çarpışıyor. Tabii şehitlerimiz var, onları rahmetle yad ediyoruz, ailelerine hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Milletimiz o kadar şanlı bir millet ki gazilerimiz dahil kadın, erkek, genç, yaşlı birçok insan bu operasyonda milletinin, devletinin ve ordusunun arkasında. Herkes operasyona katkıda bulunmak için uğraşıyor. İnsani yardım boyutunda ise Türkiye gayrisafi milli hasılayla kıyaslandığında dünyada birinci. Hala ekonomik büyümeye de devam ediyoruz. Bizim milletimizin yaptığı yardımlar topraklarımıza bereket olarak dönüyor."

Kavakcı, bir yandan operasyonlar ve mücadele devam ederken, diğer yandan da ülkenin ekonomisinin gelişip büyüdüğünü vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiRavza Kavakcı
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