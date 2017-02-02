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"Yapılan rejim değişikliği değil"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Anayasa değişikliğiyle ilgili, "Nihayetinde yapılan iş bir rejim değişikliği değil. Cumhuriyetten, insan haklarından, demokrasiden taviz yok. Laiklikten de taviz yok." dedi.

"Yapılan rejim değişikliği değil"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Anayasa değişikliğiyle ilgili, "Nihayetinde yapılan iş bir rejim değişikliği değil. Cumhuriyetten, insan haklarından, demokrasiden taviz yok. Laiklikten de taviz yok." dedi.

02 Şubat 2017 Perşembe 11:21
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"Yapılan rejim değişikliği değil"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, anayasa değişikliğinin oylanacağı referandum süreci ve bu konuda yürüyen tartışmalara yönelik değerlendirmelerde bulundu. 

TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliğinde son kararı halkın vereceğine işaret eden Özhaseki, Meclis'te yapılan tartışmaların birçoğunu abartılı, komik ve gerçeklerden çok uzak bulduğunu söyledi.

Özhaseki, "Arkadaşlarımızın Meclis'te ortaya koydukları eylem türünü de çok demokratik bulmadım. Kürsü işgal etmek demokratik bir hak değildir. Kürsüde kendini kilitleyip kavga çıkarmak, konuşmaları engellemek demokratik bir hak değildir. İstediğini söylemek, kürsüde her türlü fikri ifade etmek demokratik haktır." diye konuştu. 

 "Bir uçağı iki kişi sürmez"

Bakan Özhaseki, bu sistemin bir an evvel hızlanması ve ikililikten kurtulmasının tek yolunun tek kişinin üzerinde devam etmek olduğunun altını çizerek, "Bir uçağı iki kişi sürmez, bir birinci pilot vardır bir de yardımcısı vardır yanında. Gemide tek kaptan olur, yardımcıları vardır bolca." açıklamasını yaptı.

Türkiye'de çok kısa sürelerde hükümetlerin değiştiğine işaret eden ve istikrarın önemini vurgulayan Özhaseki, "Hiçbir ciddi ve büyük proje 5 seneden evvel çıkmaz. 17 aylık ömrü olan hükümetler hangi büyük projeyi hazırlayıp çıkacaklar insanların önüne? Bana söylesinler lütfen. 5,8,10 ay içerisinde giden hükümetler var. Ne yapabilir ki insanlar 3-5 ay içerisinde? Asla bir şey yapma şansları yok." değerlendirmesinde bulundu. 

 "Rejim değişikliği" tartışmaları

ABD'nin kuruluşundan itibaren 45. Başkanın göreve geldiğini aktaran Özhaseki, Türkiye'de ise çok kısa sürelerde hükümet değişiklikleri yaşandığını, bunun da sürdürülebilir bir durum olmadığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, şöyle konuştu:

"Nihayetinde yapılan iş bir rejim değişikliği değil. Cumhuriyetten, insan haklarından, demokrasiden taviz yok. Laiklikten de taviz yok. Anayasa'nın ilk maddeleri de zaten değişmiyor. Hükümetin nasıl kurulacağıyla, yürütme ve yasama ilişkisini nasıl sağlayacağımızla ilgili tartışmalar hususunda çıkıp da bunu 'rejim değişikliği' diye ifade etmek, herhalde insanların aklıyla alay etmek gibi bir şey. Dalga geçmek gibi bir şey bu.

Nasıl hükümet olunması hususu tartışılmayacak bir şey mi? Cumhuriyetin ilk yıllarında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 okuna o gün verilen anlamı bugün de versinler hadi. Devletleştirmeyi bana anlatsınlar. Çok hızlı değişim yaşandığı bir çağdayız. Bu değişimi doğru anlarsak eğer ayakta kalabiliyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik BakanıAnayasa Değişikliği
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