"Yapılacak olan ilk seçimler bir referandum niteliğindedir"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 17 Ağustos depreminin üzerinden 18 yıl geçtiğini anımsatarak, siyaset kurumunun ve ülkeyi yönetenlerin önce kendisine, "Biz, İstanbul depremine ve Türkiye'nin herhangi bir yerinde yaşanacak bir depreme ne kadar hazırlıklıyız." sorusunu yöneltmesi gerektiğini belirtti.

TBMM Başkanlığının, vatandaşlığı iade edilen ve Malezya'ya büyükelçi olarak atanan Merve Kavakçı'ya milletvekilliğinin düşürüldüğü yıllar için tazminat ödenmesi kararına ilişkin değerlendirmesi sorulan Özel, "Cumhuriyetten, demokrasiden verilen ödünler bu ülkeye o kadar büyük bedeller ödetti ki Merve Kavakçı'nın varsa bizden bir alacağı alsın güle güle kullansın." yanıtını verdi.

"Demokrasinin kazanması için üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya hazırız"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik sözlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Özel, yapılacak olan ilk seçimlerin bir referandum niteliğinde olduğunu kaydetti.

Özel, "Biz, Tayyip Erdoğan'ın kazanmaması, demokrasinin kazanması için üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya hazırız. Parti olarak da 'Hayır' bileşenlerinin ortak değerlerinde buluştuğu her noktada CHP gerekli sorumluluğu almaya da gerekli özveriyi göstermeye de hazır olacaktır. Bunu göreceksiniz. Bunun dışında bir kararlılığımız yok. Sayın Genel Başkanın ifadelerinin açılması kendi tasarrufunda." dedi.