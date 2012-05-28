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Yapılabilecek bir şey yok

TBMM Başkanı Çiçek, tutuklu milletvekilleri konusunda, "Anayasa ve yasalar çözüme imkan vermiyorsa, yapılabilecek fazla bir şey gözükmüyor" dedi

Yapılabilecek bir şey yok

TBMM Başkanı Çiçek, tutuklu milletvekilleri konusunda, "Anayasa ve yasalar çözüme imkan vermiyorsa, yapılabilecek fazla bir şey gözükmüyor" dedi

28 Mayıs 2012 Pazartesi 15:33
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Yapılabilecek bir şey yok
TBMM - Gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Cemil Çiçek, tutuklu milletvekilleriyle ilgili bir soru üzerine "Biz neyi yapıyorsak ve neyi yapacaksak, Anayasa ve yasalar çerçevesinde çözüm aramaya çalışıyoruz. Eğer anayasa ve yasalar bundan daha öte bir çözüme imkan vermiyorsa o noktada da yapılabilecek çok fazla bir şey gözükmüyor'' şeklinde konuştu.

Çiçek, başka bir gazetecinin, ''Anamuhalefet partisinin size yönelik bir eleştirisi oldu'' sözleri üzerine, şunları kaydetti:
''Meclis Başkanı olduktan sonra olabildiğince siyasi partilerin genel başkanları ve sözcüleriyle ya da başkaca bir makam ve kişiyle, yerli yersiz polemiğe girmek istemedim. Zaman zaman çok ağır eleştiriler hatta eleştiriyi aşan ifadeler kullanılmış olmasına rağmen, dedim ki Meclis Başkanı, birlikte çalıştıkları, aynı çatı altında görev yaptıkları insanlarla ulu orta tartışmaya girmesi doğru olmaz. Kimse siyasi problemlerin çözümünün tamamını benden bekleyemez. Benim Anayasa ve İçtüzük'te görevlerim bellidir. O görevlerle ilgili olan bir husus varsa ki 14. madde çok açıktır. Orada benim 10 tane görevim var.''

AA

Son Güncelleme: 28.05.2012 07:37
Anahtar Kelimeler:
Cemil Çiçek
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