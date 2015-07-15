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'Yapıcı muhalefet noktasında tutum alacağımızı belirttik'

HDP genel merkezinde koalisyon heyeti adına açıklama yapan HDP Milletvekili Önder "Yapıcı bir muhalefet noktasında tutum alacağımızı belirttik" dedi.

'Yapıcı muhalefet noktasında tutum alacağımızı belirttik'

HDP genel merkezinde koalisyon heyeti adına açıklama yapan HDP Milletvekili Önder "Yapıcı bir muhalefet noktasında tutum alacağımızı belirttik" dedi.

15 Temmuz 2015 Çarşamba 15:00
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'Yapıcı muhalefet noktasında tutum alacağımızı belirttik'
ANKARA

HDP genel merkezinde heyet adına açıklama yapan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kendileri açısından açık, şeffaf ve faydalı bir görüşme olduğunu düşündüklerini söyledi.

Gerek bölgesel gerek iç meseleler konusunda, ayrıntılı olarak karşılıklı tartışma ve görüş alışverişinde bulunma imkanına sahip olunduğunu belirten Önder, AK Parti heyetiyle bu konuda HDP'nin düşüncelerini, kaygılarını, yaklaşım ve önerilerini paylaştıklarını ifade etti.

Görüşmede koalisyon meselesinin ayrı başlık olarak ele alındığını aktaran Önder, şunları kaydetti:

"Adalet, barış ve demokrasi başlığı altındaki üç temel ilkesel yaklaşımımızı aktarma imkanı bulduk. Bu üç ilkesel başlığımızın alt başlıklarının neye tekabül ettiğini konuştuk. Bir AKP ve CHP koalisyonunun bu üç başlığı içererek, ilkesel bir yaklaşım konseptiyle ele alarak gerçekleşmesi doğrultusunda oluşacak bu formüle yapıcı bir muhalefet, katkı sunucu bir muhalefet noktasında tutum alacağımızı belirttik. Sayın Başbakan da gerek koalisyon gerek andığımız bu diğer temel meselelerimiz hakkındaki fikirlerini paylaştı. İlkesel olarak temaslarımızın gerektikçe sürmesi ya da kesintiye uğramaması konusunda temel bir mutabakatla uğurladık."

AA

Son Güncelleme: 15.07.2015 15:27
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Yapıcı Muhalefet Noktasında Tutum Alacağımızı Belirttik
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