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'Yanan hiçbir alan başka bir maksatla tahsis edilmedi'

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Güvercinlik'teki Pina Yarımadasına yönelik iddialara ilişkin, "AK Parti hükümeti döneminde ormanda yanan hiçbir alan başka bir maksatla tahsis edilmemiştir" dedi

'Yanan hiçbir alan başka bir maksatla tahsis edilmedi'

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Güvercinlik'teki Pina Yarımadasına yönelik iddialara ilişkin, "AK Parti hükümeti döneminde ormanda yanan hiçbir alan başka bir maksatla tahsis edilmemiştir" dedi

22 Temmuz 2015 Çarşamba 15:09
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'Yanan hiçbir alan başka bir maksatla tahsis edilmedi'

ANKARA - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Muğla Güvercinlik'teki Pina Yarımadası konusunda basına yansıyan iddialar ve diğer gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Pina Yarımadası'ndaki söz konusu alanın 1987'de Turizm Bakanlığına tahsis edildiğini kaydeden Eroğlu, bununla ilgili işlemlerin 12 Ağustos 1991'de Turizm Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Bu alanda tahsisten sonra yangın çıktığını ve bölgenin müdahaleler sonrası kurtarıldığını belirten Eroğlu, "Bu alan iktidarımızdan çok önce turizm maksadıyla tahsis edilen alandır. Bu bir kanun maddesidir. Daha önce TBMM böyle bir turizm kanunu çıkarmış. Zamanında Meclis'e bir kanun sevk edilmiş ve turizm teşvik alanları veya turizm alanları diye ormanlık alanların, o ildeki orman sayılan alanların binde 5'ini geçmemek kaydıyla tamamen turizm maksadıyla kullanmak kaydıyla böyle bir kanun çıkarılmış" diye konuştu. 

Söz konusu kanunda da yanlış bir şey olmadığını dile getiren Eroğlu, geçmişte tamamen orman alanı olan Antalya'daki bazı bölgelerin turizm maksatlı tahsis edilmemesi halinde bu kente gelen turist sayısının 10 milyona ulaşamayacağına dikkati çekti.

Bakan Eroğlu, kanunlara uymak zorunda olduklarını anımsatarak, "Geçmişteki yöneticiler kanuna göre tahsis etmişler ama ben şunu iddia ediyorum, dönemimizde yanan hiçbir alan başka bir maksatla tahsis edilmemiştir. Bizden öncekiler bizi ilgilendirmiyor. AK Parti hükümeti döneminde ormanda yanan hiçbir alan başka bir maksatla tahsis edilmemiştir" ifadesini kullandı.

Olayı siyasete malzeme yapan bazı basın yayın organları bulunduğunu vurgulayan Eroğlu, bu tavrın yakışıksız olduğunu, söz konusu medya organlarının basın ahlakına uygun hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"Yangın başına tahrip olan alan sadece 1 hektar"

Orman yangınları konusunda dünyada en başarılı ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Komşu ülkelere baktığımız zaman bizden çok daha geriler ve yanan alanlar çok daha fazla. 2014 yılında 3 bin 117 hektar alan yanmış ve 2 bin 149 yangın çıkmış. Bu sene ise 653 yangın çıktı ve 649 hektar alan yandı, çıkan yangın başına tahrip olan alan sadece 1 hektar. Bu çok düşük bir miktar. Geçmiş yıllarda bu rakam 2,5-3 hektardı ama biz bunu geçen sene 1.45 hektara çektik. Bu seneki durum gerçekten dünyada en düşük alan."


AA

Son Güncelleme: 22.07.2015 15:01
Anahtar Kelimeler:
Ormanönce Vatan
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