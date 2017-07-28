Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın, partisince 30 Temmuz Pazar günü Yenikapı miting alanında gerçekleştirilecek "Büyük Kudüs Mitingi" öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Her kesimden insanın Kudüs ve Mescid-i Aksa denilince ortak paydada buluşup tek yürek olduğunu dile getiren Aydın, "Bu mitingin görüntüsünün uluslararası diplomaside etkili olması, İsrail'in bu arsızlık ve pervasızlık karşısında ümmetin kalbi durumunda olan Türkiye'de, 'Halk galeyana geldi beni tarihin çöp sepetine atabilir' hissiyatını uyandıracak bir arzın olması gerekiyor. Bu konuda hassasiyet gösterilmesini önemle sizlerden istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Birol Aydın, neredeyse her bir İslam ülkesinin kendi iç meselesiyle boğuşur ya da boğuşturulur hale getirildiğini, kendi iç meseleleriyle boğuşan bu ülkelerin yanı başında kanayan bir yaraya merhem olacak mecalden de uzak tutulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aynı hassasiyetleri paylaşan halklar birbirlerinin yardımlarına koşamıyorlar. Bunu fırsat bilen İsrail de pervasızlığını, arsızlığını bugünlerde artırarak devam ettiriyor. Buna dikkat çekmek, tam da şimdi diyebilmek için, birbirimizi anlama hususunda her zamankinden daha fazla zorunluluğumuzun olduğu bir süreci geçirdiğimizi ifade edebilmek için bu mitingi bir imkan ve fırsat olarak görüyoruz. İnsanımız, milletimiz ortak paydaların ne olduğunu, yüreğinde yatan, ülkesine, milletine, insanlığa sahip çıkma dürtüsünün melekesinin nerede temerküz ettiğini biliyor. Türkiye 80 milyonun evi. Evimizi bozmak isteyenlere, dağıtmak isteyenlere karşı yek vücut olmamız gerekiyor. Coğrafyamızı bu içinde bulunduğu şartlar karşısında bozan, bozmak isteyenlerin planlarına karşı yek vücut olmak, bu konuda bilinçli olmak, yoksa şairin dediği gibi 'Yaklaşıyor yaklaşmakta olan' demek için bugün buradayız ve Kudüs mitingini bu bilinçle tertip ediyoruz."

Aydın, "Pazar günü yapacağımız mitingimiz, her bir insanımızın ruhunda, gönlünde var olanı haykırabileceği ve bu haykırış için önünde hiçbir engelin olmaması gerektiği, Saadet Partisi olarak biz tertip etmiş olsak bile hiçbir insanımızın oraya gelmesini engelleyecek bir görüntünün bile olmasını gönlümüz istemez. Bu açıdan en başından alanın sadece Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılacağı belirtildi. Destek veren yüzlerce sivil toplum kuruluşu var. Onlar kendi flamaları ve bayraklarıyla katılabilirler. Bir siyasi parti bayrağı alanda bulundurulmayacaktır. Yüz binlerin, milyona yakın insanın öyle zannediyoruz katılacağı bir miting olacak." değerlendirmesinde bulundu.