Yabancılara TBMM gezilerinde rehberlik hizmeti

ANKARA - TBMM’yi gezmek isteyen yabancı ziyaretçilere rehberlik hizmeti verilecek.



TBMM Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Meclis'i gezecek yabancı ziyaretçilere 8 dilde rehberlik hizmeti verileceği bildirildi.



TBMM'nin tanıtımı kapsamında başlatılan halk günü uygulamasıyla, TBMM’yi gezmek isteyen tüm ziyaretçiler, cumartesi günleri randevuya gerek olmadan, 11:00-16:00 saatleri arasında TBMM Dikmen Giriş Kapısından giriş yapmak suretiyle rehberli ziyaret programından yararlanıyor.



Açıklamaya göre, 7 Eylül 2013 Cumartesi gününden itibaren TBMM’yi gezmek isteyen yabancı ziyaretçilere yönelik "İngilizce Rehberlik" hizmeti de verilmeye başlanılacak. Bu kapsamda TBMM’yi gezmek isteyen yabancı ziyaretçiler cumartesi günleri 13:30–14:30 saatleri arasında rehber eşliğinde TBMM’yi gezebilecekler.



Ayrıca önceden randevu alan gruplara, Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, Kazakça ve Rusça dillerinde de rehberlik hizmeti verilmesi öngörülüyor.



Bu uygulamayla, TBMM’yi, yabancı ziyaretçilerin ziyaret etmesi, tanıması ve Meclis hakkında daha fazla bilgi edinmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, ziyaretçilerin “rehberlik@tbmm.gov.tr” adresinden iletişime geçebilecekleri bildirildi.



