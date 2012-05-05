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Vural: Projeyi doğru buluyoruz

“Bedava süt dağıtımı projesini doğru buluyoruz”

Vural: Projeyi doğru buluyoruz

“Bedava süt dağıtımı projesini doğru buluyoruz”

05 Mayıs 2012 Cumartesi 09:38
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Vural: Projeyi doğru buluyoruz

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, ''Bedava süt dağıtımı projesini doğru buluyoruz. Ama hayvancılık politikası değişmezse bu da kafi gelmez'' dedi.
Vural, MHP Çorlu İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde, uygulanan tarım politikalarının ülkede hayvancılığı azalttığını ifade etti.
Vural, şöyle konuştu:
''Hükümet bu süt projesini, tarımın ve çiftçilerin perişan durumda olduğu için yaptı. Bu, bedava süt projesini bir doğru buluyoruz. Ama hayvancılık politikası değişmezse bu da kafi gelmez. Bazı rahatsızlananlar oldu, bunun üzerinde de Tarım Bakanı süt projesinin provoke edildiğini söyledi. Çocuklarımızı provokatör olarak ilan ettiler.''
Projenin devam ettirilmesini isteyen Vural, nitelikli, kaliteli programının uygulanması gerektiğini bildirdi.
Konuşmasında 3 askerin şehit olduğunu, 2 polisinde yaralandığı terör olaylarına da değinen  Vural, ''Hükümet terör konusunda yanlış yolda. Terörle müzakereyi, terörle mücadelenin bir parçası gibi gösteriyor. PKK'nın saldırıları sonucu şehit olmuş güvenlik görevlilerimize Allah'tan rahmet, yaralanan polislerimize de acil şifalar diliyorum''dedi.
Öte yandan, Yılmaz Artış isimli bir partili, Oktay Vural ile görüşmek isteyince MHP Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ile kısa süre tartıştı. Vural, basın açıklamasının ardından Artış ile bir süre görüştü.

AA

Son Güncelleme: 05.05.2012 01:38
Anahtar Kelimeler:
Oktay VuralBedava Süt
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