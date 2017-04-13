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"Vizeni de PKK'yı da başına çalarız"

İçişleri Bakanı Soylu, "Avrupa diyor ki 'PKK'yı Türkiye'ye ortak edin, Güneydoğu'yu PKK yönetsin, ondan sonra vize kanununu serbest bırakalım.' Senin vizeni de PKK'yı da başına çalarız.” dedi.

"Vizeni de PKK'yı da başına çalarız"

İçişleri Bakanı Soylu, "Avrupa diyor ki 'PKK'yı Türkiye'ye ortak edin, Güneydoğu'yu PKK yönetsin, ondan sonra vize kanununu serbest bırakalım.' Senin vizeni de PKK'yı da başına çalarız.” dedi.

13 Nisan 2017 Perşembe 15:37
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"Vizeni de PKK'yı da başına çalarız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "Tarumar ettiğimiz sığınaklardan elimize geçen yepyeni silahların, kanasların, roketatarların, tanksavarların hangi ülkelerden geldiğini, PYD üzerinden PKK'ya nasıl intikal ettiğini biz bilmiyor muyuz? Yüzlerine çarpıyoruz ama nerede ondan alınacak yüz, nerede?" ifadelerini kullandı.

Soylu, hükümetin, Meclisin güçsüz olması durumunda yaşanabileceklere ilişkin şöyle konuştu:

"Böyle bir durumda Avrupa sizi rahat bırakır mı zannediyorsunuz terörle mücadelede? Bırakmaz, bırakmayacak da. Bize dediler ki 'geri kabul anlaşması yapalım, size vize serbestisi verelim.' Biz sözümüzü yerine getirdik, geri kabul anlaşması yaptık onlarla. Vize serbestisi için onlar söz verdiler, yerine getirmediler, son dakikada önümüze bir madde çıkardılar, dediler ki 'Kabul edeceğiz, vatandaşlarınıza vize vereceğiz ama bir tek madde istiyoruz sizden.' Dedikleri madde ne biliyor musunuz? 'Terörle mücadele kanununu değiştireceksiniz.' Aslında bize Türkçe şunu ifade etmeye çalışıyorlar, Avrupa bize diyor ki 'PKK'yı Türkiye'ye ortak edin, Güneydoğu'yu PKK yönetsin, ondan sonra vize kanununu biz serbest bırakalım.' Biz senin vizeni de başına çalarız, PKK'yı da başına çalarız."

Bakan Soylu, yapılan hizmetlere değinerek, "Biz bu ülkede bölünmüş yollardan şehir hastanelerine, evinde çaresiz bir şekilde bekleyen engellilere 'Biz ne yapacağız, bize kim sahip çıkacak' dediğinde her 100 liranın 70 lirasını faize veren bu Türkiye o faizi kesti. Bugün Tayyip Erdoğan'a hücum ediyorlarsa, Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyorlarsa bilesiniz ki 100 liranın 70 lirasını faiz verseydik paşa paşa koltuğumuzda otururduk ama biz ne yaptık hızlı trenler, hava limanları, insansız hava uçakları, Altay tankları, Cirit füzeleri, Hürkuş uçakları…" diye konuştu.

"Biz milliyiz, yerliyiz, bu ülkenin evlatlarıyız"

"Biz milliyiz, yerliyiz, bu ülkenin evlatlarıyız." diyen Soylu, "Biz bu ülkenin menfaati dışında hiçbir şeye ama hiçbir şeye bakamayız. Sayın Kılıçdaroğlu lafı gelince söylüyor, diyor ki 'Darbe olursa tankın üzerine bineceğim. Tankın önüne geçeceğim.' Darbe girişimi oldu bu ülkede, 15 Temmuz'da havaalanından kontrollü bir şekilde kaçtı, kontrollü kaçak olarak. Kolay mı tankın önüne çıkmak için cesaret lazım, iman lazım, vatan sevgisi lazım, millet sevdası lazım, Allah'a teslimiyet lazım." açıklamasında bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluTrabzonPKKVize Serbestisi
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