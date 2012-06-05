Vergileri artırmayacağız

İSTANBUL -

Başbakan Yardımcısı

Ali Babacan

, birçok gelişmiş ülkede kamu borçları ve kamu açıklarının gittikçe daha fazla vergiyle sonuçlandığını, birçok Avrupa ülkesinin vergileri ve maliyetleri yükseltmeye çalıştığını belirterek, ''Birçok gelişmekte olan piyasa ki Türkiye buna dahil, bizim kamu açığımız düşük, borçlarımız az. Dolayısıyla vergileri artırmayı düşünmüyoruz ve düşünmeyeceğiz. Hatta tam tersini düşünüyoruz. Örneğin fon yöneticileri, İstanbul'da faaliyet gösterirlerse gelir vergilerini sıfıra düşürüyoruz. Bunun gibi cüretkar adımları atacağız'' diye konuştu.