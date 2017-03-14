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"Venedik Komisyonu 'hayır'dan yana taraf olmuştur"

Adalet Bakanı Bozdağ, Venedik Komisyonu'nun, kabul ettiği rapor ile anayasa değişiklikleri için Türkiye'de yapılacak halk oylamasında 'hayır'dan yana taraf olduğunu bildirdi.

"Venedik Komisyonu 'hayır'dan yana taraf olmuştur"

Adalet Bakanı Bozdağ, Venedik Komisyonu'nun, kabul ettiği rapor ile anayasa değişiklikleri için Türkiye'de yapılacak halk oylamasında 'hayır'dan yana taraf olduğunu bildirdi.

14 Mart 2017 Salı 10:09
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"Venedik Komisyonu 'hayır'dan yana taraf olmuştur"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Venedik Komisyonu'nun raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin anayasada yaptığı değişikliklere dair Venedik Komisyonu'nca hazırlanan raporun siyasi olduğunu belirten Bozdağ, adil, objektif ve teknik olmayan raporun yanlış bilgiler içerdiğini ifade etti.

"Kararı asla etkilemeyecektir"

Bozdağ, raporun anayasa değişiklikleriyle uyuşmayan yanlış, çarpıtılmış, abartılmış, CHP ve HDP görüşlerinden ibaret olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Venedik Komisyonu raporunu hazırlayan raportörler, CHP ve HDP görüşlerini aynen rapora alarak Venedik Komisyonu üyelerini yanıltmışlardır. Venedik Komisyonu kabul ettiği rapor ile anayasa değişikleri için Türkiye'de yapılacak halk oylamasında 'hayır'dan yana taraf olmuştur. Venedik Komisyonu veya başka bir uluslararası örgüt Türk halkının hür iradesiyle vereceği kararı asla etkilemeyecektir."

Bozdağ, "Adil, objektif ve tarafsız olmayan, teknik değil tamamen siyasi ve subjektif bu raporun, Türkiye açısından saygınlığı ve kıymeti yoktur. Venedik Komisyonu raporunu referans alacak hiç kimse, Türkiye'deki anayasa değişiklikleri hakkında doğru bir kanaat sahibi olamaz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Bekir BozdağVenedik KomisyonuVenedikCHP
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