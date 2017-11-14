Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108360
ALTIN
158.923
DOLAR
3.8714
STERLİN
5.0731
EURO
4.5273
Nadal sezonu kapattı
Nadal sezonu kapattı
Tarım ÜFE ekimde arttı
Tarım ÜFE ekimde arttı
Sanayi ciro endeksi arttı
Sanayi ciro endeksi arttı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
'FETÖ'cüleri vurun' emri
'FETÖ'cüleri vurun' emri

Vekiller yurt dışında bedelsiz konuşabilecek

Milletvekilleri, Meclisin yeni sanal sabit telefon uygulaması ile yurt dışında bulunduğu ülkenin GSM operatörü üzerinden değil, TBMM santrali üzerinden bedelsiz görüşme gerçekleştirebilecek.

Vekiller yurt dışında bedelsiz konuşabilecek

Milletvekilleri, Meclisin yeni sanal sabit telefon uygulaması ile yurt dışında bulunduğu ülkenin GSM operatörü üzerinden değil, TBMM santrali üzerinden bedelsiz görüşme gerçekleştirebilecek.

14 Kasım 2017 Salı 11:06
0 Okunma
Vekiller yurt dışında bedelsiz konuşabilecek

TBMM İdare Amiri ve AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, milletvekillerine gönderdiği yazıda, TBMM İşletme ve Yapım Başkanlığınca yeni kurulan telefon santralinin sanal sabit telefon uygulamasının milletvekilleri ve idari teşkilat yöneticileri tarafından kullanılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirtti. 

Halen Meclis idari teşkilatı tarafından kullanılan bu uygulamanın denemelerinin tamamlandığı belirtilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"İnternete bağlandığınızda TBMM santrali üzerinden kurum içindeki ve dışındaki erişilebilirliği artıracak bu lisanslı uygulamayla, yurt içi ve yurt dışından kendi makam telefonunuz yanınızda gibi tüm özellikleri ücretsiz kullanabileceksiniz. Böylece misafir bulunduğunuz ülkenin GSM operatörü üzerinden değil, TBMM santrali üzerinden bedelsiz görüşme imkanınız olacaktır.

Tarafınızdan santralimizin bu özelliğinin kullanılmak istenmesi ve dilekçe ile başvuru halinde, telefon işletme birim personeli, cep telefonlarının işletim sistemine göre kullanıcı isimleri ve yetkilendirme işlemlerini müteakip, cep telefonu uygulamasının kurulmasında yardımcı olacaklardır."

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMMTBMM SantraliGSM Operatörü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"CHP'nin Atatürk adını anmaya yüzü kalmamıştır"
"CHP'nin Atatürk adını anmaya yüzü kalmamıştır"
CHP, TBMM Başkanlığı için Temizel'i aday gösterdi
CHP, TBMM Başkanlığı için Temizel'i aday gösterdi
AK Parti Meclis Başkanı adayı Kahraman oldu
AK Parti Meclis Başkanı adayı Kahraman oldu
MHP'nin TBMM Başkanı adayı Celal Adan oldu
MHP'nin TBMM Başkanı adayı Celal Adan oldu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: Paris Anlaşması bizim için boşta kalacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: Paris Anlaşması bizim için boşta kalacak
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: Haklarımız görevlerimizi yerine getirdikçe artar
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: Haklarımız görevlerimizi yerine getirdikçe artar
'Her firmanın denetlenmesi gerekiyor'
'Her firmanın denetlenmesi gerekiyor'
Bahçeli'den şair ve yazar Büyükerol'a destek
Bahçeli'den şair ve yazar Büyükerol'a destek
'Bize düşen Atatürk'ün hedeflerine ulaşmak için gece gündüz çalışmak'
'Bize düşen Atatürk'ün hedeflerine ulaşmak için gece gündüz çalışmak'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ