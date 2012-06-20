Vekile tatil öncesi sağlık taraması

AK Parti Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Vural Kavuncu'un öncülüğünde başlatılan sağlık taramasında, milletvekili ve çalışanların kas, iskelet ve boyun ağrıları ile kondisyonlarına bakılacak.

Bugün başlayan sağlık taraması için özel bir firmanın getirdiği ölçüm cihazları, Halkla İlişkiler Binası B Blok yemekhane girişine, A ve B Blok'un arasına, Ana Bina'da Üyeler Lokantası'nın girişindeki salona ve ek binaya konuldu. Ölçümleri, hemşire ve diğer sağlık görevlileri yapıyor.

Kavuncu, konuya ilişkin açıklamasında "Kişiye, ileriye dönük hangi sıklıkta, hangi tarz sporu yapması gerektiği konusunda bilimsel bir spor reçetesi yazabileceğiz'' dedi.