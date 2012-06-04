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Vekil odalarına "taşyünü" duvar

Yeni TBMM ek hizmet binasında, milletvekillerinin odaları taşyünü duvarla kaplanacak

Vekil odalarına "taşyünü" duvar

Yeni TBMM ek hizmet binasında, milletvekillerinin odaları taşyünü duvarla kaplanacak

04 Haziran 2012 Pazartesi 14:04
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Vekil odalarına
ANKARA - İnşaatı devam TBMM ek hizmet binası, milletvekilleri için çalışma ofisleri, komisyon toplantı salonları, çok amaçlı salon ve yemek salonları gibi ana mekanları barındıracak.

Yeni binanın tüm ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemi, full otomasyon şeklinde yapılarak, gereksiz yere enerji tüketimi en aza indirilecek. Otomasyon sistemiyle milletvekili odasında olmadığında, sensör yardımıyla odadaki ısıtma soğutma minimum düzeye çekilecek.
Dış ve iç cephede en kaliteli yalıtım malzemeleri kullanılarak yüzde 100 kesintisiz yalıtım yapılacak.
İki milletvekili odası arasında 19 santimetre taşyünü dolgulu duvarla kaplanacak. Bu sayede odaların içeriden ve dışarıdan ses izolasyonu büyük ölçüde sağlanacak.

Temmuz 2013'te bitirilecek
Çevre ve Şehircilik BakanıErdoğan Bayraktar, binanın 2013 Temmuz ayında bitirilerek hizmete açılmasının hedeflendiğini ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 04.06.2012 06:04
Anahtar Kelimeler:
Milletvekilleri
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