Vekil odalarına

Yeni binanın tüm ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemi, full otomasyon şeklinde yapılarak, gereksiz yere enerji tüketimi en aza indirilecek. Otomasyon sistemiyle milletvekili odasında olmadığında, sensör yardımıyla odadaki ısıtma soğutma minimum düzeye çekilecek.
Dış ve iç cephede en kaliteli yalıtım malzemeleri kullanılarak yüzde 100 kesintisiz yalıtım yapılacak.
İki milletvekili odası arasında 19 santimetre taşyünü dolgulu duvarla kaplanacak. Bu sayede odaların içeriden ve dışarıdan ses izolasyonu büyük ölçüde sağlanacak.
Temmuz 2013'te bitirilecek
Çevre ve Şehircilik BakanıErdoğan Bayraktar, binanın 2013 Temmuz ayında bitirilerek hizmete açılmasının hedeflendiğini ifade etti.
AA