Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
95952
ALTIN
141.171
DOLAR
3.5862
STERLIN
4.6439
EURO
3.9008
Çin'den füze denemesi
Çin'den füze denemesi
Batman'da 'sokak kütüphanesi'
Batman'da 'sokak kütüphanesi'
Annenize, “Star”ların Tercihini Hediye Edin !
Annenize,“Star”ların Tercihini Hediye Edin !
Kırkpınar ağasının altın kemeri hazır
Kırkpınar ağasının altın kemeri hazır
'Kemik erimesi' riskine karşı ilaç kullanımına dikkat
'Kemik erimesi' riskine karşı ilaç...

"Vatandaşlarla birlikte engellilere sahip çıkmalıyız"

CHP Niğde Milletvekili Gürer, her vatandaşın engelli olabileceğini, vatandaşların engelliler konusunda hassas olması gerektiğini belirterek, "Kurumlar, kuruluşlar ve vatandaşlarla birlikte engellilere sahip çıkmalıyız." dedi.

"Vatandaşlarla birlikte engellilere sahip çıkmalıyız"

CHP Niğde Milletvekili Gürer, her vatandaşın engelli olabileceğini, vatandaşların engelliler konusunda hassas olması gerektiğini belirterek, "Kurumlar, kuruluşlar ve vatandaşlarla birlikte engellilere sahip çıkmalıyız." dedi.

10 Mayıs 2017 Çarşamba 15:16
12 Okunma
"Vatandaşlarla birlikte engellilere sahip çıkmalıyız"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla bedensel engelli Oğuz Mucurluoğlu ile TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, engellilerin sorunlarına değindi.

Türkiye'de yaklaşık 12 milyon engelli vatandaş bulunduğunu belirten Gürer, her yıl açıklamalar yapıldığını, rakamlar verildiğini ancak engellilerin sorunlarına çözüm bulunmadığını ifade etti.

Bazı okullara engelli erişiminin mümkün olmadığını belirten Gürer, kütüphanelerin ikinci katlarda yer aldığını, çağdaş, teknik altyapı ve donanıma sahip özel kütüphanelerin, sanal öğrenme merkezlerinin çoğaltılması gerektiğini vurguladı.

Gürer, engellilere, beyaz baston, gözlük desteği sağlanması, akülü araç verilmesi gerektiğini bildirdi.

Engellilere yapılan yardımların, davul zurnayla duyurulduğunu, engellilerin sadece yüzde 10'unun bu olanaklardan yararlandığını kaydeden Gürer, özel eğitim alan engelli öğrenci sayısının düşük olduğunu belirtti. Gürer, zihinsel engelli ve diğer engelliler için daha çok eğitim olanakları yaratılması, engelli çocuklar için diş tedavi merkezlerinin çoğaltılmasının önemine işaret etti.

Gürer, "Her vatandaş, engelli olabilir. Vatandaşlarımız engelliler konusunda hassas olmalı, kurumlar, kuruluşlar ve vatandaşlarla birlikte engellilere sahip çıkmalıyız." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHP Niğde MilletvekiliÖmer Fethi GürerDünya Engelliler Haftası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"PKK'ya yardım girişimlerini kabul etmemiz mümkün değil"
"PKK'ya yardım girişimlerini kabul etmemiz mümkün değil"
"ÇAYKUR, çiftçisine geri verilmelidir"
"ÇAYKUR, çiftçisine geri verilmelidir"
CHP'de parti sözcüsü Tezcan oldu
CHP'de parti sözcüsü Tezcan oldu
CHP kazdığı kuyuya düşmekten kurtulamadı
CHP kazdığı kuyuya düşmekten kurtulamadı
Hayır diyenlerin ortak çatı oluşturmaları mümkün değil
Hayır diyenlerin ortak çatı oluşturmaları mümkün değil
CHP Parti Meclisi olağanüstü toplandı
CHP Parti Meclisi olağanüstü toplandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ