MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, uzman çavuşlara kadro verilmesi gerektiğini belirterek, "Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz." dedi.

Yönter, Mecliste MHP milletvekilleri Fahrettin Oğuz Tor ve Mehmet Necmettin Ahrazoğlu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, uzman çavuşların sorunlarının çözülmesine kadar takip edeceklerini ve gündemden düşürmeyeceklerini belirterek, 80 bin uzman çavuşun, mağduriyetlerini giderecek bir hamle yapılmasını istedi.

Uzman çavuşların, TSK'nın hiyerarşik zincirindeki en alt kadro olduğunu ancak mücadelede ise en üstte yer aldığını belirten Yönter, "Korku nedir bilmiyorlar. Vatan savunmasından en ufak sapma ve taviz vermiyorlar. Uzman çavuşlarımız bu vatana, millete, bayrağa canlarını seve seve veriyorlar. Ama bu kadar fedakarlık yaparken, uzman çavuşlarımız da haklarını istiyor." ifadesini kullandı.

Yönter, 20 Temmuz 2015 tarihinden bugüne şehit olan bin 358 kişiden 449 uzman çavuşun bulunduğuna dikkati çekerek, "449 uzman çavuşumuz vatan için canını feda etmiş. Bu kardeşlerimizden ne istedik de alamadık, hangi görevleri verdik de karşılığını bulamadık. Bu kardeşlerimiz Anadolu'nun sıvasız evlerinden çıktı, canlarını verdiler." diye konuştu.

Uzman çavuşların sorunlarının çözülmesi gerektiğine işaret eden Yönter, bu işin peşini bırakmayacaklarını ve takipçisi olacaklarını bildirdi.

Yönter, 3269 sayılı Kanun'un düzeltilmesini ve uzman çavuşların sözleşmeli statüsünden çıkarılıp kadroya alınmasını istedeyer, "Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz." dedi.

Zati tabancaların uzman çavuşlara sözleşmelerine müteakip bedeli karşılığında verildiğini hatırlatan Yönter, "Uzman çavuşlarımıza, uzman onbaşılarımıza beylik tabancalarını vermek zor mu?" sorusunu yöneltti.

İnternetten silah satışına da değinen Yönter, Türkiye'nin bireysel silahlanmada dünyada 14. sırada yer aldığını anımsattı.

Yönter, "Herkesin belinde silah var, uzman çavuşumuzda silah yok. Bu olacak şey mi? Bu çelişkiyi birisi gelsin bize izah etsin." ifadesini kullandı.

Uzman çavuşların orduevlerine alınmadıklarını da aktaran Yönter, bunun da düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.