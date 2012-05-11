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Vakıflarla meşgul olmak bir ibadettir

Arınç, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kendisine bağlı olduğunu anımsatarak "Allah'a şükrediyorum, vakıflarla meşgul olmak bir ibadettir" dedi.

Vakıflarla meşgul olmak bir ibadettir

Arınç, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kendisine bağlı olduğunu anımsatarak "Allah'a şükrediyorum, vakıflarla meşgul olmak bir ibadettir" dedi.

11 Mayıs 2012 Cuma 16:07
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Vakıflarla meşgul olmak bir ibadettir

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, sponsor firmanın desteğiyle yaklaşık 1,8 milyon liraya, 2,5 yılda restore edilen 600 yıllık tarihi Yeşil Camii'nin açılışını yaptı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Harput Holding'in desteğiyle restore edilen ibadethanenin açılış programı, Yeşil Camii İmam Hatibi Mustafa Alpagut'un Kur-an'ı Kerim tilavetiyle başladı.
Arınç, daha sonra yaptığı konuşmada, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kendisine bağlı olduğunu anımsatarak, 2002 yılına gelinceye kadar Türkiye'de vakıfların çöktüğünü, bir zamanlar vakıf eserlerinin satıldığını söyledi. Bir zamanlar camilerin, hamamların, evlerin, külliyelerin hepsinin satıldığını dile getiren Arınç, şöyle devam etti:
''Halbuki satılamaz.  Ama satıldı, 1950'den önce. Öyle yerler satıldı ki, sonra birahane ve meyhane yapıldı. Bizim büyük bir medeniyetimiz var. O medeniyetin bir ismi de vakıf medeniyetidir. Bir bedduamız var demiştim; kimse bedduaya kulak asmadı. Manevi hassasiyeti yüksek olan insanlar, vakıf malı almaktan imtina ettiler. 'Bedava verseniz almayız' dediler. Çünkü bunun bir duası var, bir bedduası var. 'Allah rızası için, insanların menfaati için terk edilmiş bir yeri ben alamam' diyenler de oldu. 'Helal-haram sen ver bana' diyenler de oldu. Dolayısıyla onu satın alanlar da sattıranlar da izin ve imkan verenler de bugün hayattaysalar, elbette bu manevi mesuliyeti bilecekler ve elbette artık o günlerin kapandığını da herkes görecektir.''

AA

Son Güncelleme: 11.05.2012 08:08
Anahtar Kelimeler:
Bülent ArınçVakıfMeşgülIbadet
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