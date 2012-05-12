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Vakıfların bir duası bir de bedduası var

Arınç, "Vakıfların bir duası bir de bedduası vardır. Vakıfların duasını alan bahtiyar olduğu gibi bedduasına maruz kalan iflah olmaz" dedi.

Vakıfların bir duası bir de bedduası var

Arınç, "Vakıfların bir duası bir de bedduası vardır. Vakıfların duasını alan bahtiyar olduğu gibi bedduasına maruz kalan iflah olmaz" dedi.

12 Mayıs 2012 Cumartesi 14:57
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Vakıfların bir duası bir de bedduası var

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Vakıf Haftası kapsamında Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2012 Vakıf Medeniyeti Balkan Vakıfları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmaya, Yahya Kemal'in, ''Üsküp ki Yıldırım Bayezid Han diyarıdır/Evladı-ı Fatihan'a onun yadigarıdır/Firuze Kubbelerle bizim şehrimizdi o;/Yalnız bizimdi, çehre ve ruhiyle biz'di o'' şiiriyle başladı.

Vakıfların bir duası bir de bedduası vardır
Arınç, Bursa'da yapılacak sempozyumla bu ortak ruhun, ortak dilin, bir defa daha, bu sefer ilmi bir disiplin ve zenginlikle beraber ifade edilmesine tanık olunacağını vurgulayarak, son yıllarda gerçekten destansı hizmetler gerçekleştiren Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bundan sonraki yıllarda, Balkanlar'da yapmayı planladığı bütün proje ve çalışmalara ışık tutulmasını temenni etti.
Bülent Arınç, vakıfların önemli olduğunu belirterek, ''Vakıfların bir duası bir de bedduası vardır. Vakıfların duasını alan bahtiyar olduğu gibi bedduasına maruz kalan da iflah olmaz. Bugün kişi, kurum ve parti bazında bunun çok örneklerine şahit oluyoruz'' ifadesini kullandı.
Arınç, konuşmasının ardından, hafta kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.
Başbakan Yardımcısı Arınç, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ''Balkanlar'da Vakıf Medeniyetimizin İzleri'' adlı fotoğraf sergisinin açılışını da yaparak sergiyi gezdi.

AA

Son Güncelleme: 12.05.2012 06:58
Anahtar Kelimeler:
Bülent ArınçVakıf
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