Vakıflarda ölçümüz hak ve hukuk olacak

TBMM - Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen ''Vakıflar Haftası'' nın açılışı, TBMM'de düzenlenen törenle yapıldı.



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de, uzun yıllar, farklı nedenlerle, yüzyıllardır birlikte yaşadıkları azınlık cemaatlerin vakıflarına karşı, bugün kabul edemeyecekleri bir tutum sergilendiğini belirterek, ''Vakıflar Kanunu'na 2011'de bir madde eklenerek, cemaat vakıflarının mallarının iadesi noktasında önemli bir adım attık. Bu tarihten günümüze kadar 88 gayrimenkulden 18 taşınmaz sahiplerine iade edilmiştir. Bundan sonraki adımlarımızda da ölçümüz hak ve hukuk olacaktır'' dedi.

Gurur verici bir tablo

Arınç, göreve geldikleri 2002'den bugüne vakıf hizmetlerinde gelinen aşamaya baktıklarında, gurur verici bir tablo gördüklerini belirtti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, tüm gelir ve giderlerini kendi öz kaynaklarıyla karşılayarak, hizmetlerini yerine getirdiğine dikkati çeken Arınç, bu kaynakların etkili ve verimli şekilde kullanılmasıyla son 10 yılda 3 milyar lira yatırım yapıldığını, 70 bin kişiye de istihdam sağladığını bildirdi.

Arınç, enkaz halindeki eserlerin restorasyonuyla işe başladıklarını, bunun, tarihi, muasır medeniyet iddialarının gereği olduğunu dile getirdi. Arınç, büyük restorasyonlar yaparak, kaybolmaya yüz tutan eserleri ihya ettiklerini anlattı.



3 bin 600'den fazla eser onarıldı

Başbakan Yardımcısı Arınç, vakıflardan sorumlu bir bakan olmanın, ağır sorumluluklar yüklediğini dile getirdi.

Her vakfı kuran vakfiyenin duasının yanı sıra bedduasının da bulunduğuna dikkati çeken Arınç, ''Bedduasından kaçmak, duasına ve sevabına nail olmak, asıl kahramanlık budur. Bugün Genel Müdürümüz başta olmak üzere, bölge müdürlüklerimiz, personelimiz, vakıfların sorumluluk ve bilincine sahiptir'' dedi.

2003'ten itibaren 3 bin 600'den fazla vakıf eserinin onarımının tamamlandığını ifade eden Arınç, ''Vakıflarımızın bütün maddi ve manevi mirasına sahip çıkıyoruz'' diye konuştu.