"Uydu fiyatları konusunda ciddi bir çalışma yapacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Yerel televizyonlardan en çok uydu fiyatlarının yüksek olması konusunda şikayet geliyor. Bu sorunun çözümü için hükümetimiz nezdinde ciddi bir çalışma yapacağız." dedi.

Ünal, Anadolu Yayıncılar Derneğinin dün yapılan iftarında yaptığı konuşmada, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı olarak yerel medyanın sorunlarını dinlemek ve çözümlerini kolaylaştırmak istediklerini belirterek, yerel medyanın 10 yıl içinde büyük mesafe katedeceğini söyledi.

Anadolu medyasının son dönemde etkin bir konuma geldiğini kaydeden Ünal, bu etkinliğin daha da artması için destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yerel medya çalışanlarının dilek ve şikayetlerini de dinleyen Ünal, "Yerel televizyonlardan en çok uydu fiyatlarının yüksek olması konusunda şikayet geliyor. Bu sorunun çözümü için hükümetimiz nezdinde ciddi bir çalışma yapacağız." dedi.

"Yerel medyaya destek olmalıyız"

Ünal, "Eğer biz Türkiye'nin merkezini güçlendireceksek öncelikle yereldeki dinamikleri her anlamda harekete geçirmemiz gerekiyor. Bu anlamda da yerel medyaya çok ciddi destek olduk. Destek olmalıyız." şeklinde konuştu.

Sosyal medya ve internet yayıncılığının gelişmesiyle birlikte gerçek ve doğru habere ulaşmanın zorlaştığını dile getiren Ünal, bu noktada yerel haberlerin son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Programda, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Mahir Ünal'a Anadolu medyasının sorunlarına ilişkin bir dosya sundu.