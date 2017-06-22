Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
sağanak
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
99676
ALTIN
141.621
DOLAR
3.5161
STERLIN
4.4526
EURO
3.9259
Best Model’in Yeni Gözdesi Fatih
Best Model’in Yeni Gözdesi Fatih
Kalemle tabiatı koruyacaklar
Kalemle tabiatı koruyacaklar
Mehmet Reşat Bulut
Mehmet Reşat Bulut
Çoruh'un gerdanlıkları
Çoruh'un gerdanlıkları
Portekiz'de orman yangını: 39 ölü
Portekiz'de orman yangını: 39 ölü

"Uydu fiyatları konusunda ciddi bir çalışma yapacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, "Yerel televizyonlardan en çok uydu fiyatlarının yüksek olması konusunda şikayet geliyor. Bu sorunun çözümü için hükümetimiz nezdinde ciddi bir çalışma yapacağız." dedi.

"Uydu fiyatları konusunda ciddi bir çalışma yapacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, "Yerel televizyonlardan en çok uydu fiyatlarının yüksek olması konusunda şikayet geliyor. Bu sorunun çözümü için hükümetimiz nezdinde ciddi bir çalışma yapacağız." dedi.

22 Haziran 2017 Perşembe 14:20
12 Okunma
"Uydu fiyatları konusunda ciddi bir çalışma yapacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Yerel televizyonlardan en çok uydu fiyatlarının yüksek olması konusunda şikayet geliyor. Bu sorunun çözümü için hükümetimiz nezdinde ciddi bir çalışma yapacağız." dedi.

Ünal, Anadolu Yayıncılar Derneğinin dün yapılan iftarında yaptığı konuşmada, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı olarak yerel medyanın sorunlarını dinlemek ve çözümlerini kolaylaştırmak istediklerini belirterek, yerel medyanın 10 yıl içinde büyük mesafe katedeceğini söyledi.

Anadolu medyasının son dönemde etkin bir konuma geldiğini kaydeden Ünal, bu etkinliğin daha da artması için destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yerel medya çalışanlarının dilek ve şikayetlerini de dinleyen Ünal, "Yerel televizyonlardan en çok uydu fiyatlarının yüksek olması konusunda şikayet geliyor. Bu sorunun çözümü için hükümetimiz nezdinde ciddi bir çalışma yapacağız." dedi.

"Yerel medyaya destek olmalıyız"

Ünal, "Eğer biz Türkiye'nin merkezini güçlendireceksek öncelikle yereldeki dinamikleri her anlamda harekete geçirmemiz gerekiyor. Bu anlamda da yerel medyaya çok ciddi destek olduk. Destek olmalıyız." şeklinde konuştu.

Sosyal medya ve internet yayıncılığının gelişmesiyle birlikte gerçek ve doğru habere ulaşmanın zorlaştığını dile getiren Ünal, bu noktada yerel haberlerin son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Programda, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Mahir Ünal'a Anadolu medyasının sorunlarına ilişkin bir dosya sundu.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Hak mücadelesinde yeni bir tarih yazıyoruz"
"Hak mücadelesinde yeni bir tarih yazıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nu kabul etti
MHP'nin olağanüstü genel kurulu ile ilgili karar çıktı
MHP'nin olağanüstü genel kurulu ile ilgili karar çıktı
"Demokratik muhalefeti güçlendiren taleplerde bulunduk"
"Demokratik muhalefeti güçlendiren taleplerde bulunduk"
Dışişleri Bakanlığı: Saldırıyı en güçlü ifadelerle lanetliyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Saldırıyı en güçlü ifadelerle lanetliyoruz
"Kıbrıs konusu üçüncü güçlerin müdahalesi olmadan gerçekleşmeli"
"Kıbrıs konusu üçüncü güçlerin müdahalesi olmadan gerçekleşmeli"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ