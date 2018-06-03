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"Uyanık olmak durumundayız"

TBMM Başkanı Kahraman, "İlerleyişimizi durdurmak ve bizi bölmek için dış mihraklar gayret içindeler. Uyanık olmak durumundayız. Bayrağımıza, sancağımıza, minarelerimize dokundurtmamak zorundayız." dedi.

"Uyanık olmak durumundayız"

TBMM Başkanı Kahraman, "İlerleyişimizi durdurmak ve bizi bölmek için dış mihraklar gayret içindeler. Uyanık olmak durumundayız. Bayrağımıza, sancağımıza, minarelerimize dokundurtmamak zorundayız." dedi.

03 Haziran 2018 Pazar 18:09
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"Uyanık olmak durumundayız"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Osmaniye'de ilk olarak Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti. Daha sonra Osmaniye Belediyesi'ne geçen Kahraman, burada Belediye Başkanı Kadir Kara'dan kentteki hizmetler hakkında bilgi aldı.

Belediye ziyaretinin ardından Birlik Vakfı Osmaniye Şubesi'nin açılış törenine katılan Kahraman, burada yaptığı konuşmada, vakfın kuruluş amacını anlattı.

Vakfın milli birlik ve bütünlüğü sağlama ve gençlerin yetişmesi noktasında elinden geleni yapma gayesiyle kurulduğunu belirten Kahraman, şöyle devam etti:

"Temeli Milli Türk Talebe Birliği'ne dayanır. Bu, Osmanlı dönemine ait bir teşkilattır. Cumhuriyetten eskidir. Çeşitli dönemlerde çok hizmetler yapan teşkilat, 1980 darbesiyle kapatıldıktan sonra Birlik Vakfı adı altında tekrar kuruldu. Milli Türk Talebe Birliği'nde hizmet etmiş 40 isim seçildi. Bunların arasında Sayın Cumhurbaşkanımız, eski bakanlar, yeni bakanlar, yazarlar var. Türkiye'nin bütünlüğünü bozmak için şucular, filan hoca efendiler diye bir ayırım vardı. Onu giderme noktasında Birlik Vakfı büyük hizmetler yaptı."

"Tuzaklar kuruldu, kurulmaya devam edecek"

Türkiye'nin her sahada ilerleme kaydettiğinin altını çizen Kahraman, şunları söyledi:

"İlerleyişimizi durdurmak ve bizi bölmek için dış mihraklar gayret içindeler. Uyanık olmak durumundayız. Bayrağımıza, sancağımıza, minarelerimize dokundurtmamak zorundayız. Gelişmemizi durduramayacaklar. Tuzaklar kuruldu, kurulmaya devam edecek. Büyük devletin dertleri de büyük olur. Asıl büyüklük, o dertleri alt etmekle olur. 24 Haziran, ülkemiz için kritik günlerden birisidir. Birlik ve beraberliğin ispat edilmesi gereken bir gündür. Genel seçimlere gidiyoruz. 24 Haziran, Ramazan Bayramı'ndan sonra gelen bir gün. Bütün günleri bayram yapacak bir neticeye Türkiye ulaşsın inşallah."

Kahraman, 24 Haziran'da yapılacak seçimin önemine vurgu yaparak, "Bu seçimler mahalli bir seçim değil, dünya ölçeğinde bir hadise. Gündelik düşüncelerle, menfaat ve çıkar duygularımıza yenik düşerek bütünlüğümüzü bozucu faaliyetlere izin vermeyelim. Biz, kimin nesli olduğumuzu bilelim. Selçuklu'dan başlayan Osmanlı ile devam eden ve Türkiye Cumhuriyeti ile yürüyen bir kervanın içindeyiz. Demokratik bir cumhuriyet olarak inançlı, imanlı, tarihine ve kültürüne sahip bir devlet olarak yaşamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 15 Temmuz gibi önemli bir sınavdan başarıyla çıktığını dile getiren Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz'da Türkiye, devlet olarak yaşama imkanına kavuştu. Bu darbe ve ihtilal ötesi bir şeydi ama Cenab-ı Hak izin vermedi. Dimdik ayakta durduk ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hudutlarımızda devletçikler oluşturacaklardı. Bu küçücük toprak parçasında da iç savaş çıkarıp güya müttefiklerimiz olaya müdahale edecekti. Allah korudu. Eğer Genelkurmay Başkanımız 'Hiçbir vasıta garnizonları terk edemez, havalanamaz' demeseydi, bu emri 20.30'da vermeseydi ve haber alındı diye önceden harekete geçmeselerdi sabah kalktığımızda Türkiye'yi büyük bir uçurumda bulurduk. Su uyur, düşman uyumaz. Haçlı zihniyeti hiçbir zaman bitmez."

Konuşmaların ardından Birlik Vakfı Osmaniye Şubesi binası, Kahraman ve protokol üyelerinin kurdele kesimiyle hizmete açıldı.

Şehit ailesine ziyaret

Açılış töreninin ardından TBMM Başkanı Kahraman, 4 Şubat'ta Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren'in babaevine giderek, ailesine taziyede bulundu.

Bir süre şehidin babası Hasan Hüseyin Evren ile sohbet eden Kahraman, Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından şehidin babası ile eşi Zehra ve annesi Emine Evren'e Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı İsmail KahramanBirlik Vakfı Osmaniye Şubesi
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