CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile partisinin Adıyaman İl Başkanlığına yaptığı ziyarette, Türkiye'nin bütün problemlerini çözme kararlılığıyla bir yola çıktıklarını söyledi.

Yüklerinin farkında, sorumluluklarının bilincinde olduklarını ve başaracaklarını dile getiren Tezcan, ülkenin bütün problemlerini CHP iktidarında çözeceklerini savundu.

Tezcan, "Türkiye'de güçlü bir ekonomiye ihtiyaç var. Bunun için birinci temel problem olan üreten ekonomiyi kurmak zorundayız. Üretmeden tüketen bir toplum haline getirildik. Neye ihtiyacın varsa ithalat lobisi ile el ele verip milletin kanını emen bir avuç lobiciyi zengin etmek üzere ithalatta teslim edilmiş bir ekonomi var. Üretimi arttırarak bunlardan kurtulacağız." diye konuştu.

Açıklanan büyüme rakamlarına da değinen Tezcan, şu ifadeleri kullandı:

"Tütün üreticisinin öldürdüler, Türkiye'nin ekonomisi büyüdü. Şeker pancarı üreticisini öldürecekler, Türkiye büyüyecek. Hayvancılık yapan çiftçi öldü, Türkiye büyüdü. Bu nasıl büyüme? 430 bin esnaf iflas etti, Kepenk kapattı, Türkiye büyüdü. Esnafına kepenk kapattıran, tütün üreticisini yok eden, yoksulluğa mahkum eden, şeker fabrikasında çalışan işçileri açlığa mahkum eden, samanı dışarıdan ithal edip hayvancılığı batıran ve Türkiye'deki evlatlarımızı süt tozuna mahkum eden, kendi evladını işsizliğe mahkum eden, 6 milyon işsiz ve 16 milyon yoksulun olduğu ülkeyi yaratan büyümenin adı büyüme ise lanet olsun böyle büyümeye. Bunun neresi büyüme? Büyüme dediğin şey de vatandaş zengin olur."

Daha sonra çarşı esnafını ziyaret eden Tezcan ve Torun, Tütüncüler Pazarı'nda esnafın sorunlarını da dinledi.