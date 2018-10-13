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Üniversitelerin tarım sektörüyle iş birliği olmadan olmaz

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Bugün ürettiğimizin yüzde 50 daha fazlasını üretmemiz lazım. Bu da üniversitelerin sektörlerle ve tarım sektörüyle iş birliği olmadan olmaz." dedi.

Üniversitelerin tarım sektörüyle iş birliği olmadan olmaz

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Bugün ürettiğimizin yüzde 50 daha fazlasını üretmemiz lazım. Bu da üniversitelerin sektörlerle ve tarım sektörüyle iş birliği olmadan olmaz." dedi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 15:33
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Üniversitelerin tarım sektörüyle iş birliği olmadan olmaz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Malatya Turgut Özal Üniversitesini ziyaret ederek, rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ile görüştü.

Karabulut'tan çalışmalarına ilişkin bilgi alan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, konu Turgut Özal olunca onun adının verildiği üniversiteyi ziyaret etmemesinin söz konusu olamayacağını söyledi.

Turgut Özal ile ilgili görüntüleri ne zaman izlese duygulandığını anlatan Pakdemirli, "Bana ilk bilgisayarımı o hediye etmişti. Gerçekten çocuklarla ilgilenen, sevecen, insana yakın, kalbi, dünyası, vizyonu çok büyük, farklı bir insandı. Allah rahmet eylesin." dedi.

Pakdemirli, Turgut Özal ve babasının bir anısını aktarırken, "Adnan Menderes, Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan hem bayramlık hem de idamlık gömlekleri yanında olan insanlar." ifadesini kullandı.

"İş birliği olmadan olmaz"

Pakdemirli, bugün siyasetin içinde yer alsa da bir akademisyen olduğunu dile getirerek, "Üniversitelerimizin sayısı arttı ama bir yandan da o sayıyla beraber kaliteyi de getiriyor olmamız lazım. Tarımda da bizim çok büyük bir ev ödevimiz var. Bugün ürettiğimizin yüzde 50 daha fazlasını üretmemiz lazım. Bu da üniversitelerin sektörlerle ve tarım sektörüyle iş birliği olmadan olmaz." diye konuştu.

Turgut Özal Üniversitesinde kayısıyla ilgili çok iyi çalışmalar yapıldığını belirten Pakdemirli, bunların daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

"Global marka"

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin çok prestijli, önemli ve güzel ürünleri bulunduğuna işaret ederek, "Bu ürünleri daha ileriye taşımanın yollarını bulmamız lazım. Bakanlık olarak ileriye yönelik 'global marka' adı altında prestijli ürünlerimiz kayısı, fındık, fıstık, zeytin, zeytinyağını daha iyi ambalaj ve kalite standardı içinde ihracat pazarlarında daha iyi şekilde pazarlamayı düşünüyoruz." dedi.

Geleceğe farklı bir vizyonla bakılması gerektiğini dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Gelecekte ağaçlardaki meyveleri toplayacak insanlar bulamayacağız. Bodur ağaçlar haline bu ağaçlarımızı getirip mekanik toplamaya uygun işler yapmamız lazım. Zeytinde yavaş yavaş bunu yapmaya başladık. Bence kayısıda da yapmamız lazım. Bugün Afganlılar ve Suriyeliler olmazsa tarım sektöründe birçok dalda mevsimlik işçi bulmak çok kolay değil. Gelecekte bu daha da zor olacak. O yüzden mekanik toplamaya uygun bahçeler yavaş yavaş yapıyor olmamız lazım. Bu da üniversiteye benim vereceğim bir ödev olsun."

Bakan Pakdemirli, daha sonra Malatya Hayvanat Bahçesi'ne geçerek, burada incelemelerde bulundu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
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