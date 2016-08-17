'Umarım darbe sonrasında güçlü bir özeleştiri olur'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Umarım darbe sonrasında güçlü bir özeleştiri olur, hatalar bir daha tekrar edilmez, Türkiye geleceğini daha sağlıklı inşa eder." dedi.