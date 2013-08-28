Uluslararası toplum seyirci kalamaz

ANKARA



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı David Cameron ile Suriye konusunda bir telefon görüşmesi yaptı.



Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki lider görüşmede, Şam yönetiminin sivil halka karşı kimyasal silah kullanmaktan çekinmediğinin açıkça ortaya çıkmasının ardından, uluslararası toplumun bu insanlık dramına seyirci kalamayacağını vurguladı.



Somut adım atılması kaçınılmazlaştı



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Danimarka Başbakanı Helle Thorning Schmidt ile de telefonda görüştü.



Erdoğan'ın Güneysu’dan Trabzon Havalimanı'na helikopterle intikali sonrasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki lider Suriye ve Mısır’daki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulundu.



Başbakan Erdoğan, Suriye ve Mısır konularında bir süredir yürütmekte olduğu telefon diplomasisi çerçevesinde gerçekleştirdiği görüşmede, Esed yönetiminin kimyasal silah kullanmasının ardından uluslararası toplumun somut adımlar atmasının kaçınılmazlaştığına dikkati çekti.



Görüşmede, Mısır'da tüm tarafların katılımıyla demokratik sürece geçilmesi gerektiği husususu da Başbakan Erdoğan tarafından Danimarka Başbakanı Schmidt'e ifade edildi.





AA