Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94002
ALTIN
194.811
DOLAR
4.7568
STERLİN
6.2610
EURO
5.5008
Ankara'da kritik maçlar oynayacağız
Ankara'da kritik maçlar oynayacağız
DSÖ'den 'bilgisayar oyunu bağımlılığı' kararı
DSÖ'den 'bilgisayar oyunu bağımlılığı' kararı
Yüzde 5'i evden çalışıyor
Yüzde 5'i evden çalışıyor
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde...
Rıza Çalımbay, Atiker Konyaspor'da
Rıza Çalımbay, Atiker Konyaspor'da

'Uluslararası camia mülteciler konusunda sorumluluklarını yerine getirmeli'

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

'Uluslararası camia mülteciler konusunda sorumluluklarını yerine getirmeli'

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 10:33
20 Okunma
'Uluslararası camia mülteciler konusunda sorumluluklarını yerine getirmeli'

ANKARA

Avrupa Birliği (ABBakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, dünya genelinde yaklaşık 65,6 milyon kişinin evini terketmek zorunda kaldığını ve Türkiye'nin dünyada en çok sığınmacı barındıran ülke konumunda olduğunu belirterek, "Uluslararası camiadan beklentimiz, uluslararası hukuk ve külfet paylaşımı prensibi doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirmeleridir. Ülkeler, mevcut yeniden yerleştirme taahhütlerini hızla yerine getirmeli ve daha fazla sayıda sığınmacıya kapılarını açmalıdırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Dünyanın dört bir yanındaki savaş ve istikrarsızlıklar sonucu yaklaşık 65,6 milyon kişinin evini terketmek zorunda kaldığına dikkati çeken Çelik, göç meselesinin çağın en ciddi insani meselelerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Çelik, "2015'de zulümden ve çatışmadan kaçan bir milyondan fazla insanın Avrupa kıyılarına ulaşmasıyla birlikte mülteci krizi olarak adlandırılan insani trajedi, esasen temel insan haklarına saygı ve evrensel değerler krizidir." ifadesini kullandı.

Her zaman mazlumların yanında olan Türkiye'nin, 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyona yakın sığınmacı ile dünyada en çok sığınmacı barındıran ülke konumunda olduğunu hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu konuya ülkemiz, en başından itibaren evrensel insani değerler çerçevesinde yaklaşmış ve göç politikasından uyuma, çocuk ve kadınların korunmasından uluslararası iş birliğine kadar birçok alanda çalışma ve faaliyetlerini kesintisiz sürdürmüştür."

Çelik, Türkiye'ye sığınmış Suriyelilere geçici koruma sağlanarak eğitim ve sağlık hizmetlerine ücretsiz erişimlerinin temin edildiğini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, artan göç akınlarının etkilerini azaltmak için uluslararası alanda da elinden geleni yapmaya devam etmektedir. Bu kapsamda 18 Mart Türkiye-AB Uzlaşısıyla, emsalsiz bir iş birliği modelini hayata geçirerek, zulümden kaçan göçmenlere yasal ve güvenli bir yol temin edilmiştir. En önemlisi, bu iş birliği sayesinde Ege Denizi'nde yaşanan ölümler çok büyük oranda azalmıştır. Ne yazık ki eş zamanlı olarak, bazı AB ve Avrupa Konseyi üye ülkelerinde uluslararası koruma yükümlülükleri göz ardı edilmiş, sığınma hakkının önüne duvarlar örülmüş, kitlesel göç akınları olağanüstü hal sebebi haline getirilmiş, çocuklar, çoğu zaman refakatsiz, sınır dışında bekletilmiş, aralarında çocuk ve hamilelerin olduğu göçmen gemilerine limanlar kapatılmış ve sığınma hakkına yönelik bireysel değerlendirmeler titizlikle yapılmamıştır. AB'nin üzerine kurulduğu değerler sistemi, en önemli sınamasını göç kriziyle vermiş ve maalesef birçok AB ülkesi bu insani krize, evrensel insani değerlerle uyumlu bir karşılık verememiştir. Bunun bedelini de güvenli gelecek beklentisiyle bir AB ülkesine ulaşmak için yola çıkanlar ödemişlerdir."

Zulümden kaçan bu insanların barınma sorunun, orantısız olarak birkaç ülke tarafından omuzlandığına işaret eden Çelik, "Uluslararası camiadan beklentimiz, uluslararası hukuk ve külfet paylaşımı prensibi doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirmeleridir. Ülkeler, mevcut yeniden yerleştirme taahhütlerini hızla yerine getirmeli ve daha fazla sayıda sığınmacıya kapılarını açmalıdırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Göç konusunun salt güvenlik odaklı yaklaşımla yönetilemeyeceğini vurgulayan Çelik, açıklamasına şöyle devam etti:

"Öznesi insan olan düzensiz göç sorununun çözümü mutlak surette insani bir yaklaşım gerektirmektedir. Sınır kontrollerine ve güvenliğine harcanan para ve emeğin önemli bir kısmı, sığınmacıların ihtiyaçları ile zorunlu göçün nedenlerinin giderilmesi için harcanmadığı sürece bu sorun katlanarak büyüyecektir. Bu çerçevede külfet paylaşımı mevcut ağır tabloyu hafifletmek için gerekli olsa da tek başına yeterli bir adım değildir. Bu noktada uluslararası topluma düşen en önemli sorumluluk düzensiz göçün nedenlerinin ortadan kaldırılması ve göçmenlere yönelik daha yapıcı ve kapsayıcı çözümler geliştirilmesidir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Ömer çelikBakanAB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeli'nin tercihi temalı mitingler oldu
Bahçeli'nin tercihi temalı mitingler oldu
"Kandil'i başlarına yıkacağız"
"Kandil'i başlarına yıkacağız"
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Erdoğan ilk turda seçilecektir
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Erdoğan ilk turda seçilecektir
"F-35'leri mutlaka alacağız"
"F-35'leri mutlaka alacağız"
"Ara elaman bulma sorununu çözeceğiz"
"Ara elaman bulma sorununu çözeceğiz"
"Bu millet yanlışta ittifak yapmaz"
"Bu millet yanlışta ittifak yapmaz"
"TİKA itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor"
"TİKA itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor"
TİKA şu ana kadar 20 bin proje gerçekleştirmiş
TİKA şu ana kadar 20 bin proje gerçekleştirmiş
"İcrayla çocuğu görme hakkına ilişkin yeni tasarı hazırlıyoruz"
"İcrayla çocuğu görme hakkına ilişkin yeni tasarı hazırlıyoruz"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ