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"Uludere"yle ile ilgili suç duyurusu

CHP İstanbul Milletvekili Tanal, Uludere olayı ile ilgili suç duyurusunda bulundu

"Uludere"yle ile ilgili suç duyurusu

CHP İstanbul Milletvekili Tanal, Uludere olayı ile ilgili suç duyurusunda bulundu

21 Mayıs 2012 Pazartesi 13:15
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ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Mahmut Tanal, Uludere olayı ile ilgili suç duyurusunda bulundu. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, ''Ortasu Köyü'nde 'vur' emri veren tüm askeri ve sivil yetkililer'', ''emri uygulayan askeri personel'', ''bombalama için istihbarat sağlayanlar'', ''köylüleri bekleterek toplu katliama zemin hazırlayan askeri personel'' ve Gülyazı Alay Komutan Vekili Albay Hüseyin Onur Güney'in yanı sıra, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve ''istihbaratı kabul eden ABD'li yetkililer'' şüpheli olarak gösterildi.
Suç duyurusu dilekçesinde, 34 kişinin öldüğü olay özetlendikten sonra, ''Olay yerine giden çeşitli insan hakları kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinden oluşan heyetler tarafından hazırlanan raporlarda; olayın, bölgedeki askeri görevliler tarafından, tamamen bilerek ve isteyerek yapıldığı belirtilmiştir'' ifadesi kullanıldı.

AA

Son Güncelleme: 21.05.2012 05:16
Anahtar Kelimeler:
Uludere
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