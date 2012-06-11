"Uludere belgeleri" komisyonda incelenecek

TBMM - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki

alt komisyonu, özel yetkili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gönderdiği bilgi ve belgeleri yarın yapacağı toplantıda ele alacak.



Uludere alt komisyonu Başkanı, AK Parti Ordu Milletvekili İhsan Şener, komisyon üyesi milletvekillerini yarın toplantıya çağırdı.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün'ün de katılacağı toplantıda, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şırnak'ın Uludere ilçesi yakınlarındaki Irak sınırında meydana gelen ve 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan hava harekatı sonrasında açtığı soruşturmayla ilgili komisyona gelen belge ve bilgiler, komisyonda ele alınacak.

Klasörlerde yer alan bilgi ve belgeler, 7 Haziran Perşembe günü akşamı komisyona ulaşmıştı.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu, Uludere olayının ardından ''Uludere Alt Komisyonu'' kurarak, olayla ilgili olarak inceleme ve araştırmalara başlamıştı.

Bölgeye giderek ölenlerin yakınlarıyla görüşen komisyonun, Adalet Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı'ndan istediği raporlar komisyona gelmişti. Genelkurmay Başkanlığı'nın raporunu yetersiz bulan komisyon, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yaptığı soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeleri istemişti.