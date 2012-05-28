Kurtdereli Spor Salonu'nda partisinin il kongresinde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'bağımsız olmayan, siyasi iktidara endeksli bir yargının' ülkeye demokrasiyi de özgürlüğü de getiremeyeceğini belirterek, ''O yargı ne getirir bu ülkeye? O yargı, bu ülkeye halkın oylarıyla seçilmiş milletvekillerinin zindanlarda çürümesini getirir'' dedi.



Birinci temel ilkenin, bağımsız ve tarafsız yargının ülkeye gelmesi olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, yeni anayasa çalışmalarında masaya bunun için oturduklarını söyledi.

''Hakkari'ye gidiyorum. Orada da bir ana ağlıyor. Trabzon, Mardin, Tekirdağ, Çorlu nereye gidersem aynı dert. Çünkü hep ağlayan analar'' diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

''2009, AKP iktidar. İlk 20 büyük ekonomiden bir adım düşmüşüz, 16. olmuşuz. 2011 yılı, 16. ekonomiden 17. ekonomiye düşmüşüz. 2012 yılı, şimdi 20 büyük ekonomiden 18'inciyiz. İlk 10'a yaklaşmak değil ilk 20'den düşmek üzereyiz. 1979 ile 2002 arasında yani 23 yılda Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin ödediği faiz, 135 milyar dolar. 2003-2011 yılları arasında yani 8 yılda ise 450 milyar dolar faiz ödemişler.''