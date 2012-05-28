Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Ülkeye "tarafsız" yargı gelmeli

CHP lideri Kılıçdaroğlu, birinci temel ilkenin, 'bağımsız ve tarafsız yargının' ülkeye gelmesi olduğunu kaydetti.

Ülkeye "tarafsız" yargı gelmeli

CHP lideri Kılıçdaroğlu, birinci temel ilkenin, 'bağımsız ve tarafsız yargının' ülkeye gelmesi olduğunu kaydetti.

28 Mayıs 2012 Pazartesi 08:51
438 Okunma
Ülkeye

Kurtdereli Spor Salonu'nda partisinin il kongresinde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'bağımsız olmayan, siyasi iktidara endeksli bir yargının' ülkeye demokrasiyi de özgürlüğü de getiremeyeceğini belirterek, ''O yargı ne getirir bu ülkeye? O yargı, bu ülkeye halkın oylarıyla seçilmiş milletvekillerinin zindanlarda çürümesini getirir'' dedi.

Birinci temel ilkenin, bağımsız ve tarafsız yargının ülkeye gelmesi olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, yeni anayasa çalışmalarında masaya bunun için oturduklarını söyledi.
''Hakkari'ye gidiyorum. Orada da bir ana ağlıyor. Trabzon, Mardin, Tekirdağ, Çorlu nereye gidersem aynı dert. Çünkü hep ağlayan analar'' diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:
''2009, AKP iktidar. İlk 20 büyük ekonomiden bir adım düşmüşüz, 16. olmuşuz. 2011 yılı, 16. ekonomiden 17. ekonomiye düşmüşüz. 2012 yılı, şimdi 20 büyük ekonomiden 18'inciyiz. İlk 10'a yaklaşmak değil ilk 20'den düşmek üzereyiz. 1979 ile 2002 arasında yani 23 yılda Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin ödediği faiz, 135 milyar dolar. 2003-2011 yılları arasında yani 8 yılda ise 450 milyar dolar faiz ödemişler.''

AA

Son Güncelleme: 28.05.2012 00:51
Anahtar Kelimeler:
CHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ