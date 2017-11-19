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Ülkemizle ilgili yapılan hesapları paçavraya çevireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizle ilgili yapılan hesapları paçavraya çevireceğiz

Ülkemizle ilgili yapılan hesapları paçavraya çevireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizle ilgili yapılan hesapları paçavraya çevireceğiz

19 Kasım 2017 Pazar 17:30
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Ülkemizle ilgili yapılan hesapları paçavraya çevireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Masa başında ülkemizle ilgili yapılan hesapları, çizilen haritaları bir asır önce nasıl yırtıp attıysak, bugün de Allah'ın yardımıyla aynı şekilde paçavraya çevireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane'de partisinin 6'ncı olağan il kongresinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Masa başında ülkemizle ve bölgemizle ilgili yapılan hesapları, çizilen haritaları bir asır önce nasıl yırtıp attıysak, bugün de Allah'ın yardımıyla aynı şekilde paçavraya çevireceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"FETÖ davalarındaki soruşturmalar ilerledikçe görüyoruz ki karşımızdaki yapı öylesine ince bir planla kurgulanmış ki bu örgütün bizim insanlarımızın eseri olması mümkün değil."

"Gümüşhane ve Bayburt'a ortak bir havalimanı inşa edeceğiz"

Salon dışında kendisini bekleyen vatandaşlara hitaben konuşma yapan Erdoğan, "Gümüşhanevi Hazretleri'nin diyarının güzel insanları, sizleri bu rahmet dolu günde en kalbi duygularla selamlıyorum." dedi. 

2019'a çok daha farklı bir heyecanla inşallah hazırlanalım istediklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"2019'a çok daha farklı bir heyecanla inşallah hazırlanalım istiyoruz. Sizin şu anda buradaki heyecanınızı görünce anlıyorum ki 2019'a hazırız. Bayburt, Gümüşhane bu 2 ilimize talimatı da verdim. Önce birer kapalı spor salonu yapılacak dedim ve Gümüşhane'ye bir 4 bin kişilik kapalı spor salonu yakışır. İnşallah Bayburt'ta da bir benzeri ve hepsinden önemlisi biliyorsunuz Gümüşhane ve Bayburt'a ortak bir havalimanı inşallah inşa edeceğiz. Hedefimiz 2019 Kasımına yetişmesi, en geç 2020'de havalimanının yetişmesi. Artık Gümüşhane, Bayburt eskisi gibi olmayacak. Çok daha farklı olacak. Çünkü siz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Biz size inandık. Biz sizi seviyoruz. Sizler de bizi seviyorsunuz bunu da gördük."

Yolda gelirken, öğrencilerin yol kenarındaki halini gördüğünü belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Bütün o kızlarımızın gençlerimizin heyecanını aşkını gördük. Allah'a hamdolsun. Yarabbi, bizlere ne mutlu ki bu gençlerimiz bizimle beraber bu yolda yürüyorlar. Ne diyor şair: 'Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Elde sensin dilde sen gönüldesin baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.' Rabiamıza hazır mıyız? Ben mi söyleyeyim siz mi söyleyeceksiniz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız." 

AA

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