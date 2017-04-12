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Ülkemizin geleceğini düşünerek kararımızı verelim

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, halk oylamasına ilişkin, "Mutlaka sandığa gitmeliyiz. Özgür irademizle vatanımızı, ülkemizin geleceğini düşünerek kararımızı verelim." dedi.

Ülkemizin geleceğini düşünerek kararımızı verelim

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, halk oylamasına ilişkin, "Mutlaka sandığa gitmeliyiz. Özgür irademizle vatanımızı, ülkemizin geleceğini düşünerek kararımızı verelim." dedi.

12 Nisan 2017 Çarşamba 15:39
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Ülkemizin geleceğini düşünerek kararımızı verelim

ORDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Gülyalı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ardından parti binasına geçen Torun, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yaşadığı karanlıktan çıkışının tek çaresinin 16 Nisan’da "hayır" oyu kullanmaktan geçtiğini söyledi. 

Ülkenin çok zor günler yaşadığını ileri süren Torun, "İçeride ve dışarıda Türkiye pek çok alanda sarsılıyor. Toplumun büyük kesimleri işsizliğin, yoksulluğun, borçların pençesinde kıvranıyor." diye konuştu.

Halk oylamasına sunulan anayasa değişikliğinin devlet idaresini kaosa sürükleyeceğini iddia eden Torun, şöyle konuştu:

"Böyle bir devlet yönetimi olmaz. Bu Cumhuriyet kadınıyla, erkeğiyle çok ağır bedeller ödeyerek kuruldu. Önümüzde parti seçimi yok, 16 Nisan bir parti meselesi değil önümüzde memleket meselesi var. Bu vatanın yarınlarını, Cumhuriyetimizi, bugünümüzü, yarınımızı çocuklarımızın geleceğini bir kişinin iki dudağının arasında bırakmamızı istiyorlar. Eğer bunu kabul etmiyorsak mutlaka sandığa gitmeliyiz. Özgür irademizle vatanımızı, ülkemizin geleceğini düşünerek kararımızı verelim."

Fındık üreticisinin sorunları olduğunu ancak bir çare bulunmadığını da savunan Torun, fındığın serbest piyasada 9 liraya kadar düştüğünü kaydetti. Torun, devletin fındık üreticisine sahip çıkmasını da istedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Chp Genel Başkan YardımcısıCHP
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