Ülkemiz iyi yönetilmiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin ''Milli gün ya da bayramlar tahrip edilmekte, anlam ve içeriği sulandırılmaktadır'' dedi.

Hollanda'nın Utrecht şehrinde düzenlenen Hollanda Türk Federasyonu 9. Büyük Kurultayı'nda konuşan Devlet Bahçeli, ''23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim'in gözden düşürülmeye çalışıldığını'' ileri sürdü.

Gazi Mustafa Kemal ve 23 dava arkadaşının Bandırma Vapuruyla Türk milletinin iddialarını, özlemlerini ve ilkelerini Anadolunun nurlu ufkuna tutkuyla yüzdürdüğünü kaydeden Bahçeli, ''Ne var ki başta 19 Mayıs olmak üzere, milli gün ya da bayramlar tahrip edilmekte, anlam ve içeriği sulandırılmaktadır. Kutlamalardan rahatsızlık duyanlar ellerine geçirdikleri dönemsel iktidar gücünü kullanarak hazımsızlıklarını ve husumetlerini göstermektedir. Malum zihniyet, milletimizin yekvücut bir halde elde ettiği başarısını ve tarihi anılarını yıpratmak için çaba içindedir. 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim gözden düşürülmeye çalışılmaktadır'' diye konuştu.

Salonda bulunanlara ''Aziz millet emanetlerine gösterilen tahammülsüzlüğe sessiz kalacak mısınız?'' diye soran Bahçeli, gelen hayır cevabı üzerine, ''Bu Avrupa Türklüğü'nün sesi ve kararıdır. Yanlışta ısrar edenlere kesin ikazıdır. 19 Mayıs'ı panayıra, günlük ve sıradan eğlenceye çevirmeye çalışanlara mesajıdır. Anadil şiir yarışmalarını, etnik kimlik taleplerini 19 Mayıs törenlerinin içine sıkıştıran kepazelere kuvvetli itirazıdır. Türkiye'nin altını oymayı, bin yıllık kardeşlik duygularının kuyusunu kazmayı hesap edenler bu haykırışı ve azmi işitmelidir'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin iyi yönetilmediğini ileri süren Bahçeli, şunları kaydetti:

''Suriye'de sular durulmuyor, muhaliflerle merkezi yönetim arasında kesif bir düello yaşanıyor. Yanı başımızdaki ateşin kıvılcımları tehlikeli bir şekilde sıçrıyor ve yayılıyor. Bu kapsamda bölücülük hız, terör saldırıları yoğunluk kazanıyor. Caniler himaye görüyor, analar ağlıyor, şehitler bir bir toprağa düşüyor. Geçtiğimiz perşembe günü bir günde ne acıdır ki milletimiz dört evladını şehit vermiştir. Milletçe acımız büyüktür.''

Bölücü militanların bu alçak eylemlerini Hollanda'dan lanetlediğini ifade eden Bahçeli, ''Vatanımızı bölmeye, milletimizi ayırmaya ve Türkiye'yi etnik kimliklere tasnif etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Bunun teminatı sizlersiniz. Şehitlerimizin aziz hatırlarına sahip çıkacak da sizlersiniz'' diye konuştu.

Hollanda'da yaşayan Türklerden övgüyle bahseden Bahçeli, bu ülkede bulunan yaklaşık 20 bin Türk girişimcisinin başarılı çalışmalarıyla ve çabalarıyla göz doldurduğunu söyledi.

''Özellikle yerel ve genel düzeyde siyasi karar organlarında bulunarak varlığınızı hissettirmelisiniz'' diyen Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

''Bakınız en son Fransa'daki seçimlerde, Ermeni lobilerine sırtını dayayan ve sözde soykırım uydurmasını diline dolayan Sarkozy, demokratik olarak tasfiye edilmiş, bunda eminim Fransa'da yaşayıp da oy kullanan Avrupa Türklüğü pay sahibi olmuştur. Ayrıca Hollanda'da her alanda sesinizi duyurmaya çalışırken birçok güçlük ve açmazla karşılaştığınızı da biliyorum. Özellikle Avrupa'da yaşanan ekonomik ve mali krizin sizleri çok olumsuz etkilediğinin farkındayım. Hatta bu kapsamda, tersine göç süreci bile başlamıştır. Artık Türkiye'ye dönenlerin sayısı, bu ülkeye gelenleri aşmış durumdadır.''

Hollanda'da yükselen yabancı düşmanlığının, ırkçı ve faşizan yaklaşımların diyalog ve hoşgörü çemberine zarar vermemesinin en başta bu ülke yöneticilerinin sorumlulukları arasında bulunduğuna vurgu yapan Bahçeli, ''Türkleri izole etme çabalarını, yüce dinimiz İslam'ı tahkir ve tezyif niyetlerini asla doğru ve masum bulmadığımı buradan ifade etmek isterim'' dedi.

Kurultayda daha sonra Hollanda Türk Federasyonu Başkanı Güven İşçi görevini oy birliğiyle seçilen yeni başkan Murat Gedik'e devretti.

